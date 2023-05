Ben Affleck y Jennifer López protagonizan nueva pelea dentro de su carro

Jennifer López y Ben Affleck se han convertido en una de las parejas favoritas de Hollywood gracias a su historia de amor con la que han inspirado a sus fanáticos, sin embargo, todo indica que la pareja podría no estar pasando por un buen momento en su matrimonio y así lo revelan algunos instantes captados por los paparazzis en los que se les puede ver discutiendo y en medio de un instante de tensión.

La "Diva del Bronx" y el actor, de 50 años, tuvieron un intenso romance en el 2002 por el que estuvieron comprometidos dos años hasta que decidieron terminar debido, reveló años después Affleck, a la presión que existió sobre la cantante en aquel momento por parte de la prensa. Pero luego de casi 20 años un inesperado reencuentro sacudió al mundo del espectáculo, regalando una de las historias de amor más impactantes en la industria.

Pelea entre JLo y Ben Affleck. Foto: Captura de pantalla

Aunque se mostraron más enamorados que nunca luego de haber llegado al altar en en julio de 2021, todo indica que la pareja no atraviesa por un buen momento en su relación y así lo revelarían algunos instantes de tensión en los que fueron captados discutiendo, aquellos en los que también se puede ver al actor de "The Batman" molesto e incómodo.

Tal y como ocurrió recientemente cuando la pareja fue captada aparentemente discutiendo al interior de su vehículo. En las imágenes difundidas por Daily Mail, se puede ver a Affleck apuntando con su mano a la cantante mientras que se muestra enojado, en cuanto a JLo luce triste y permanece en silencio. "Hubo muchos gestos con las manos. Él estaba moviendo las manos hacia arriba y hacia abajo, y parecía acalorado", dijo una fuente anónima al diario.

Peleas entre JLo y Ben Affleck

Esta no es la primera vez que la pareja es captada discutiendo durante importantes momentos, una de las más destacadas fue durante la entrega de los Premios Grammy 2023 en la que la intérprete de "On The Floor" fue sorprendida mientras parecía reprender a su esposo, pero al percatarse de las cámaras sonrió y cambio de manera drástica su expresión de molestia.

La más reciente ocurrió cuando los actores fueron captados por paparazzis entre besos y abrazos cuando salían de una cafetería, pero la actitud del actor cambió de un momento a otro y todo indica que una vez más estaba molesto, pues una vez que la cantante subió a su vehículo él azotó la puerta.

En la alfombra roja del estreno de la cinta "The Mother" que Jennifer López protagoniza, también fueron sorprendidos en medio de lo que parecía ser una acalorada charla antes de encontrarse con la prensa. Los comentarios no se han hecho esperar y mientras algunos aseguran que podría haber una separación, otros han defendido a la pareja y aseguran que es la presencia de los paparazzis lo que logra enfurecer a Affleck.

