“Lo voy a encerrar”: Julio César Chávez confiesa que su hijo Omar es ludópata, ¿qué significa esto?

Hace apenas unos días, Julio César Chávez Jr. preocupó a sus fans al realizar una transmisión en vivo en la que se dejó ver en medio de una evidente crisis de ansiedad en la que arremetió contra su familia y aseguró que ha pensado en recaer en uso de sustancias ilícitas, no obstante, su padre, Julio César Chávez, señaló que “El Jr.” no es el único miembro de su familia que está en una situación de este tipo pues confesó que su hijo Omar es ludópata, por lo que también ya está considerando internarlo en un centro de rehabilitación.

Estas declaraciones de “El Gran Campeón Mexicano” fueron vertidas durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante donde habló sobre la complicada situación de “El Jr.” y señaló que su hijo estuvo internado en un centro de rehabilitación durante el último año, sin embargo, mencionó que su salida no ha sido nada fácil pues como se vio en el video experimenta fuertes crisis de ansiedad que le impiden dormir y debido a ello el boxeador se tomó tres pastillas de ansiolíticos, lo cual, lo llevó a realizar el video en cuestión donde según su padre, “alucinó y habló puras pende…”, no obstante, refirió que su hijo ya se encuentra mejor y reiteró que piensa ayudarlo para que no se pierda en el camino de las adicciones, el cual, inevitablemente lleva hacia la muerte.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre su hijo Omar, “El Señor Nocaut” reveló que también está considerando internarlo en una clínica de rehabilitación pues en su caso, el también boxeador conocido como “El Businessman”, es ludópata, lo que quiere decir que tiene adicción a las apuestas, lo cual, lo ha llevado a perder grandes cantidades de dinero, además, confesó que también ha pedido préstamos por todos lados.

“Sí está bien pero también necesita ayuda de su cabeza, o sea, tiene una pelea y no entrena, se va de huevón, se la lleva apostando, tiene ese pin… vicio de apostar y es otro cab… que también lo tengo que encerrar, porque imagínate Adolfo, no hay dinero que le alcance a este cabrón, anda apostando aquí y allá, pidiendo prestado aquí y allá, la ludopatía, que es un pinche vicio más perro que todos”, expresó Julio César Chávez.

Cabe mencionar que, Julio César Chávez tenía contemplado realizar una pelea de exhibición en el mes de junio para retirarse de manera oficial de los cuadriláteros y en dicha función estarían presentes sus hijos en distintas peleas de soporte, sin embargo, debido a la delicada situación por la que están atravesando “El Señor Nocaut” decidió cancelar de forma definitiva el mencionado evento y ofreció disculpas a los organizadores y a sus fans, sin embargo, dejó abierta la posibilidad a que en un futuro pueda realizar finalmente su tan ansiada “gira del adiós”.

