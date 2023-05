Julio César Chávez Jr. preocupa a sus fans con este inquietante video: “Se me ha antojado recaer”

Julio César Chávez Jr. causó una gran preocupación entre sus fans debido a que realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en la que se le pudo ver en medio de una fuerte crisis de ansiedad debido a que confesó que ha tenido la intención de recaer en el consumo de drogas, además, acusó a su círculo cercano de querer internarlo de nueva cuenta para quedarse con sus bienes.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Julio César Chávez Jr. realizó el live en cuestión en el que señaló que “se ha sentido muy bien”, aunque su apariencia y actitud dijeran lo contrario, en las semanas que lleva fuera del centro de rehabilitación en el que pasó en último año de su vida para tratar el severo problema de adicciones con el que lucha desde hace ya varios años, sin embargo, se mostró más que molesto debido a que mencionó que su círculo cercano “le está calentando la cabeza a su padre para que lo anexen de nuevo” pues asegura que de esta manera pretenden quitarle su dinero y las propiedades que posee.

En otro momento de su video, “El Jr.” señaló que tras haber salido del centro de rehabilitación se encontró de frente con la soledad pues confesó que no ha podido salir de su casa “ni para comprar unas papitas” y confesó que dicha situación lo ha llevado a pensar en recaer en el consumo de sustancias ilícitas, no obstante, señaló que pretende aguantar lo más que se pueda y aseguró que para ello se está apoyando de su fe en Dios.

“No he recaído todavía, he batallado mucho, se ha antojado andar más de vago, se me ha antojado recaer, pues imagínate uno va a un lugar con la ilusión de que van a cambiar las cosas, pero ahora que he salido otra vez lo he vuelto a ver”, señaló “JC Jr.” quien para finalizar pidió que lo dejen vivir en paz pues considera que pese a sus adicciones no se mete con nadie.

“No voy a dejar que se muera”, asegura Julio César Chávez

Durante una entrevista con David Faitelson, Julio César Chávez habló de forma abierta sobre la delicada situación que enfrenta “El Jr.” y durante la charla explicó que su hijo “recayó sin consumir alguna sustancia ilícita” pues aseguró que su hijo entró en crisis de ansiedad debido a que tomó ansiolíticos pues en al menos dos días anteriores el pugilista no había podido conciliar el sueño, por lo que, en su calidad de adicto, estas pastillas “detonaron” su sistema y comenzó a “psicotizar”.

“Julio sufre de depresión, se tomó un ansiolítico, tenía dos días sin dormir y empezó a delirar, se le inflamó el cerebro y empezó a… volvió para atrás ¿me entiendes?, cuando uno deja una adicción, haz de cuenta que volvió a consumir, pero sin consumir, simplemente tomó ansiolíticos y eso lo hizo detonar y empezó a psicotizar y a hablar puras pende…”, señaló “El Señor Nocaut”.

Para finalizar, Julio César Chávez aseguró que apoyará a su hijo una vez a superar su problema de adicciones pues no quiere verlo morir a causa de una enfermedad que él conoce a la perfección y con la que lucha día a día, además, mencionó que “El Jr.” ya se encuentra estable y hasta detalló que no recuerda lo que dijo en su transmisión.

“Yo entiendo a mi hijo Julio, pero lógicamente no estoy de acuerdo con él y lo único que puedo decirle es que mientras yo tenga vida, voy a ayudarlo, yo no voy a dejar que le pase algo, yo soy su padre y yo no voy a dejar que mi hijo se muera, que a mi hijo le pueda pasar algo, así me odien yo le voy a salvar la vida, ahorita mi hijo Julio ya está descansando, ya está más tranquilo y ni se acuerda de lo que dijo”, finalizó el histórico exboxeador.

