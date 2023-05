Al borde del llanto, Julio César Chávez confirma lo peor sobre la salud de su hijo: “No voy a dejar que se muera”

Hace un par de días atrás, Julio César Chávez Jr. realizó una transmisión en vivo que preocupó a todos sus seguidores pues se le pudo ver en un evidente estado de ansiedad mientras despotricaba en contra de su familia pues aseguraba que querían reingresarlo en un centro de rehabilitación conocido como anexo con la finalidad de quitarle todos sus bienes, sin embargo, su padre, Julio César Chávez, ofreció una entrevista en la que detalló cuál es la delicada situación de su heredero.

Como se mencionó antes, “El Jr.” señaló durante una transmisión que su padre estaba siendo manipulado por personas de su círculo cercano para que lo volviera a internar en un anexo, aunque aseguró que todavía no ha tenido una recaída en las semanas que lleva fuera, no obstante, señaló que la intención de reingresarlo a dicho centro de rehabilitación es despojarlo de su fortuna, por lo que pidió que lo dejaran vivir en paz.

“Yo creo que a mi papá le calientan la cabeza sobre mí. Encontré un papel de que me quieren volver a meter al anexo, porque les conviene, a ellos no les importa mi carrera, como ya tengo millones ya están confirmados a repartírselos, ustedes realmente me ven como soy, que me dejen vivir a gusto, todo se paga en esta vida”, dijo JC Chávez Jr., quien estuvo ingresado en un centro de rehabilitación alrededor de un año para superar un severo problema de adicciones.

“No voy a dejar que se muera”, asegura Julio César Chávez

Tras el inquietante video de “El Jr.”, su padre le concedió una entrevista a David Faitelson en la que, para empezar, hizo oficial la cancelación del evento denominado “El Último Adiós”, el cual, se realizaría en Tijuana el próximo 24 de junio y donde se enfrentaría por última vez sobre un ring ante Erik “El Terrible” Morales y en cuya función también participarían sus hijos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez.

“El César del Boxeo” explicó que los motivos de la cancelación eran porque no había podido recuperarse de una lesión, porque su hijo Omar "no se ha puesto las pilas para entrenar" y por la delicada situación que estaba atravesando su hijo Julio César Chávez Jr. y fue aquí donde confirmó que el joven pugilista sufrió una recaída a pocas semanas de haber salido de un centro de rehabilitación, no obstante, señaló que dicha recaída se dio porque su heredero tomó ansiolíticos, lo cual, en su calidad de adicto, “detonó” su sistema y lo hizo “psicotizar”.

“Julio sufre de depresión, se tomó un ansiolítico, tenía dos días sin dormir y empezó a delirar, se le inflamó el cerebro y empezó a… volvió para atrás ¿me entiendes?, cuando uno deja una adicción, haz de cuenta que volvió a consumir, pero sin consumir, simplemente tomó ansiolíticos y eso lo hizo detonar y empezó a psicotizar y a hablar puras pende…”, comentó JC Chávez, quien ofreció disculpas a los organizadores de la pelea y a su público.

En otro momento de su intervención Chávez Sr. señaló que comprende a la perfección cuál es la situación por la que está pasando su hijo, pues sabe perfectamente cómo es la intensa lucha contra las adicciones, no obstante, reiteró que siempre lo apoyará pues solo quiere su bienestar.

“Yo entiendo a mi hijo Julio, pero lógicamente no estoy de acuerdo con él y lo único que puedo decirle es que mientras yo tenga vida, voy a ayudarlo, yo no voy a dejar que le pase algo, yo soy su padre y yo no voy a dejar que mi hijo se muera, que a mi hijo le pueda pasar algo, así me odien yo le voy a salvar la vida, ahorita mi hijo Julio ya está descansando, ya está más tranquilo”, finalizó Julio César Chávez.

SIGUE LEYENDO:

Anais Salazar: 3 mini vestidos con los que la conductora ha marcado tendencia en la primavera

En body lencero y con coqueto baile, Yanet García derrocha estilo en Instagram

Acusan a Clara Chía Martí de ser oscura y de seguir relacionada a un ex