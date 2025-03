Luisito Rey le cambia el nombre a Edwin Luna por Eduin Caz y esta fue la reacción del músico

Luisito Rey se metió en una nueva polémica, luego de que compartiera pantalla con el famoso cantante Edwin Luna, quien vivió un momento de gran incomodidad al notar que el comunicador y creador de contenido de comedia le cambió el nombre por el de otro cantante de música regional mexicana.

Hablamos ni más ni menos de que de Eduin Caz, miembro del Grupo Firme, que si bien tienen el mismo nombre, se escribe de una manera diferente y sus apellidos claramente no son los mismos. Contrario a lo que se pudiera pensar, la respuesta que tuvo el músico no fue violenta, de enojo ni de decepción.

"Qué pasó. No eres el primero que me dice así, no es una falta de respeto porque es un buen amigo, pero es Edwin Luna, por favor", fue la respuesta que brindó el músico al escuchar que le cambiaron el nombre durante la presentación del programa