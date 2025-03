Nicola Porcella comparte emotivo mensaje tras su salida del programa "Hoy"

A tan sólo cinco meses de haber tomado su lugar como conductor, Nicola Porcella se despidió del programa "Hoy" y luego de haber dedicado unas palabras a sus compañeros de escena ante las cámaras también lo hizo en redes sociales con un emotivo mensaje. El también actor habló sobre el nuevo proyecto y dejó saber que su ausencia en el matutino es algo temporal para poder enfocar sus esfuerzos en lo que está preparando.

Nicola Porcella se ganó el corazón del público mexicano durante su participación en “La Casa de los Famosos México”, donde formó una gran amistad con Wendy Guevara. Gracias a esto se abrieron las puertas a importantes proyectos y en octubre de 2024 fue presentado de manera oficial como conductor de “Hoy”, esto luego de unos meses de haber tomado temporalmente el lugar de Arath de la Torre, quien participaba en la segunda temporada del reality show.

Durante la emisión de este lunes 10 de marzo se confirmó la salida de Nicola Porcella que ahora se suma al elenco de la telenovela "Amanecer" junto a estrellas como Fernando Colunga, Livia Brito y Ernesto Laguardia. Luego de ello, el también presentador compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que, además, agradeció a la fallecida productora Magda Rodríguez por darle una de sus primeras oportunidades de trabajo en México.

"Nunca fui de despertarme temprano, siempre me ponía de mal humor, pero quiero contarles que desde que entré a 'Hoy' eso cambió. Desde el día uno me levantaba con una alegría tremenda porque sabía que me iba a divertir. Me toca irme por un tiempo para hacer algo que también me apasiona y que necesito darle el 1000% porque es una gran responsabilidad el personaje que tengo que interpretar y sobre todo el gran elenco que tengo al lado. Gracias a mis compañeros de 'Hoy' por enseñarme día a día a ser mejor y darme esos consejos que tanto me sirven en esta carrera. Gracias, Andy, por esta oportunidad de pertenecer al programa de las mañanas más importante de Latinoamérica. Gracias Magda (QEPD) por apostar por mí para venir a México. Gracias a todo el público y que sepan que voy a volver", se lee en el mensaje.