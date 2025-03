¿Quién es Kim Soo Hyun? El actor acusado de salir con la fallecida Kim Sae Ron cuando era menor de edad

Una nueva controversia ha surgido en el mundo de los K-Dramas, pues recientemente se dio a conocer que el reconocido actor surcoreano Kim Soo Hyun, quien ha participado en dramas coreanos como "It's Okay to Not Be Okay" y "Queen of Tears", habría salido con la fallecida actriz Kim Sae Ron, quien fue hallada muerta el pasado 16 de febrero.

De acuerdo con las declaraciones de la tía de Kim Sae Ron a un canal de YouTube, Kim Soo Hyun mantuvo una relación romántica con ella desde que tenía 15 años, por lo que el actor enfrenta fuertes acusaciones por salir con una menor de edad por 6 años.

Aunque la agencia de Kim Soo Hyun, GOLD MEDALIST, ha negado las acusaciones y espera denunciar por difamación a los involucrados, lo cierto es que no es la primera controversia del actor, ya que anteriormente fue criticado por declarar que buscaba una mujer 20 años menor para casarse en un futuro.

¿Quién es Kim Soo Hyun?

Kim Soo Hyun, quien actualmente tiene 37 años, inició su carrera participando en la "Kimchi Cheese Smile" en 2007 y un año más tarde obtuvo su primer papel protagónico en la historia juvenil "Jungle Fish". Aunque participó en otros dramas, su carrera se disparó cuando protagonizó en 2012 el K-Drama de época "The Moon Embracing The Sun", donde interpretó al joven rey Lee Hwon.

A partir de su éxito, Kim Soo Hyun ha logrado participar en exitosos dramas como: "Dream High", "My Love From the Star", "The Producers", "Hotel del Luna", "Crash Landing on You", "It's Okay to Not Be Okay", "One Ordinary Day", "Queen of Tears" y "Knock Off", su más reciente trabajo.

Paso a paso de la relación entre Kim Soo Hyun y Kim Sae Ron

Pese a su éxito, Kim Soo Hyun se ha visto involucrado en diversas controversias, pues en una entrevista en el 2013, confesó a un fan que buscaba casarse hasta cumplir los 41 años para poder conocer a alguien mucho menor. “Mis planes de matrimonio se han visto retrasados un poco y estoy pensando en casarme a los 41 años. A esa edad, consideraré conocer a una mujer de 21 años de edad”, detalló.

Por su parte, en 2017, Kim Sae Ron declaró en una entrevista que le gustaría trabajar con el actor de K-Dramas, ya que lo consideraba un excelente interprete. "No sé nada de comedias románticas, pero siempre he hablado de Kim Soo Hyun oppa como un actor al que me gustaría conocer desde que era una niña", agregó.

Años más tarde, en 2020, se confirmó que Kim Sae Ron se había unido como actriz a la agencia GOLD MEDALIST, la misma agencia a la que pertenece actualmente el actor Kim Soo Hyun. Sin embargo, en 2022, tras un accidente automovilístico por manejar en estado de ebriedad Sae Ron decidió dejarla.

De hecho, la tía de la actriz declaró al canal Garosero Research Institute que la pareja supuestamente rompió en el 2022 luego del accidente de Kim Sae Ron, pero ella recibió apoyo económico del actor, a quien le agradecieron su apoyo en aquel entonces, ya que pasaban un mal momento.