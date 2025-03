Médicos cubanos: una cuestión política

En el marco de las relaciones entre Estados Unidos y México, los vínculos con Cuba siempre han sido una expresión de la independencia mexicana, que a veces ha sido intermediario y hasta una tabla de salvación para el gobierno burocrático postcastrista.

Entre los supuestos apoyos estaría la contratación de más de 3,500 médicos cubanos, presuntamente para aliviar la escasez de especialistas médicos en México. Pero ahora, dada la delicadeza de las relaciones entre México y su principal socio comercial, sería válido preguntarse hasta donde la influencia alcanzada por legisladores cubano-estadounidenses en la política estadounidense les permitirá ejercer presión sobre México a través de uno de los suyos, el ahora secretario de Estado Marco Rubio.

El pequeño, pero influyente bloque cubano-estadounidense en el Congreso incluye a cinco diputados y un senador. En conjunto, los republicanos los llaman "los cubanos locos", pero han logrado tener impacto en la política, hacia el gobierno de Cuba y hacia los regímenes izquierdistas de Nicaragua y Venezuela.

El pasado 25 de febrero, el Departamento de Estado estadounidense anunció "la ampliación de una política de restricción de visas existente relacionada con Cuba que se dirige al trabajo forzoso vinculado al programa de exportación de mano de obra cubana. Esta política ampliada se aplica a funcionarios actuales o anteriores del gobierno cubano y a otras personas, incluidos funcionarios de gobiernos extranjeros, que se cree que son responsables o están involucrados en el programa de exportación de mano de obra cubana, en particular las misiones médicas de Cuba en el extranjero".

En México hay unos 3,500 médicos cubanos, de acuerdo con estimaciones oficiosas citadas por la revista médica The Lancet en enero pasado. El principal contratista es hasta ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social, así que el actual director, Zoe Robledo, podría convertirse en uno de los afectados.

Sin embargo, hasta donde se sabe hasta ahora no ha habido reclamos formales por parte del gobierno estadounidense, aunque difícilmente sería una sorpresa que llegase a ocurrir: Rubio mismo es hijo de padres cubanos. El reclutamiento de médicos cubanos no es exclusivo de México, aunque es uno de los mayores contratistas, y según The Lancet el gobierno cubano recaba unos once mil millones de dólares anuales por concepto de los salarios de unos 40 mil médicos en 67 países.

El gobierno cubano paga a los médicos una fracción y retiene la mayor parte del ingreso. Los médicos cubanos han sido bien recibidos en México, donde se les asigna con frecuencia a zonas rurales, pero también con un grado de descontento de miles de médicos mexicanos desempleados, tanto como el 30 por ciento de los doctores con licencia para ejercer medicina, que según el gobierno prefieren concentrarse en áreas urbanas. Pero el tema de los médicos cubanos pasó de una cuestión de salud a una política.

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

