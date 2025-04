Zoé dará concierto el 2 de octubre en el Estadio GNP Seguros: ¿cuándo es la preventa y cómo comprar boletos?

Tras su aclamada actuación en el Vive Latino 2025, la banda mexicana Zoé confirmpo un concierto en solitario en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el próximo 2 de octubre. Este evento marcará su primera presentación individual en este recinto, anteriormente conocido como Foro Sol, por lo que las y los "rocanlovers" no pudieron contener la emoción al conocer los planes de la banda.

Zoé, formada en 1994, es una de las agrupaciones más influyentes del rock en español y su participación en la edición más reciente del Vive Latino, celebrando el 25 aniversario del festival, fue su primera aparición en vivo desde 2020. Durante su presentación, la banda interpretó clásicos como "Vía Láctea", "Luna" (con la participación especial de Denise Gutiérrez) y "Soñé", ante una audiencia de aproximadamente 80,000 personas.

Antes de su regreso, los miembros de Zoé se dedicaron a proyectos individuales: León Larregui lanzó su álbum en solitario "Prismarama" en 2023 y realizó una gira que incluyó presentaciones en el Palacio de los Deportes y festivales internacionales como Lollapalooza en Argentina y Chile.

¿Cuándo es la preventa para el concierto de Zoé?

De la misma forma, se dio a conocer que los boletos para el concierto del 2 de octubre estarán disponibles a través de Ticketmaster y en las taquillas del Estadio GNP Seguros; la preventa exclusiva para clientes Banamex comenzará el 2 de mayo, seguida de la venta general el 3 de mayo, ambas ventas darán inicio en punto de las 10:00 am. Hasta el momento, no se conoce cuál es el costo de los boletos, pero se espera que en las próximas semanas se brinde más información al respecto.

Y es que el próximo concierto de Zoé en el Estadio GNP Seguros no será simplemente una fecha más en su calendario, pues se perfila como un evento trascendental tanto para la banda como para las personas que los escuchan desde hace años. Más que un espectáculo, será un concierto emocionante donde miles de voces se unirán para revivir una parte esencial del legado del rock en español.

Zoé celebra 20 años del disco "Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea"

Una de las razones que hacen este concierto especialmente significativo es que servirá como una conmemoración del aniversario número 20 del disco "Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea", uno de los materiales más influyentes en la historia de la banda. Lanzado en 2006, este álbum marcó un antes y un después para el grupo, catapultándolos al reconocimiento internacional.

Con temas como "Vía Láctea", "No me destruyas" y "Paula", el disco no solo fue aclamado por la crítica, sino que también fue nominado al Grammy en la categoría de Best Latin Rock/Alternative Album, consolidando a Zoé como una fuerza artística en el ámbito global.

De acuerdo con lo compartido por Ocesa en su comunicado oficial, esta presentación en el Estadio GNP Seguros se convertirá en un homenaje a dicho disco, ya que el setlist de la banda incluirá varias canciones que son fundamentales dentro del material discográfico y que forman parte de la historia del rock en español. Así, el 2 de octubre no será únicamente una cita con la nostalgia, sino también una celebración de uno de los trabajos más innovadores del rock alternativo latino.