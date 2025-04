El rockero mexicano que hizo grandes clásicos del blues y murió de manera inesperada, dejando su legado a medias

El rock nacional ha estado llenó de influencias de grandes escenas internacionales, y una de las más populares en toda la República es el Blues, conformando diversas variantes en México, desde lo hecho por Real de Catorce, hasta lo entregado por Armando Palomas, las espectaculares excentricidades de Javier Batiz, las mezclas de Charlie Montana o hasta las ocurrencias del buen Alejandro Lora y El Tri de México.

Esta escena fue particularmente menospreciada por el gobierno mexicano durante los años setenta y ochenta, pero sin razón aparente más que su enorme convocatoria entre la juventud y poder de influencia. Aún así lograron sobrevivir tocando en bodegas abandonadas, cuartuchos casi por derrumbarse, tiendas, talleres o patios en las periferias del entonces Distrito Federal.

Luego tuvieron que enfrentar otro tipo de críticas y discriminaciones, pues el estatus que se ganaron durante los tiempos de prohibición, los marginó a ser bandas de "los barrios bajos", para gente de escasos recursos, drogadicta, malvestida y todos los adjetivos descalificativos que se le quieran poner.

En este contexto nació una de las más grandes bandas que ha dado el mal llamado Rock Urbano. Estamos hablando de Tex Tex, liderada por los muñecos Everardo Mujica Sánchez y sus hermanos José Luis Mujica Sánchez y Francisco Mujica Sánchez. El primero de los mencionados, guitarrista, vocalista y compositor, quien lamentablemente murió el 19 de enero de 2016.

Lalo Tex es uno de los más grandes rocanroleros mexicanos. Crédito: Mario Valencia

Lalo Tex, uno de los más importantes compositores mexicanos

"Lalo Tex", como se le reconocía al muñeco mayor, se caracteriza por sus interesantes escalas de blues y de rocanrol estampadas en una música emocionante, de importantes dotes rebeldes que conectaban increíblemente con la gente, pues contaba las historias de amor, decepción, vergüenza, delincuencia, injusticia, la drogadicción, el alcoholismo, discriminación y odio, etcétera, desde una perspectiva que todos conocemos muy bien. Es decir, hablaban con la neta, sin filosofía, sin metáforas ni poesía.

"Fue tan popular por su enorme carisma. Tanto él como sus hermanos Paco y Chucho siempre tomaron las cosas como una fuente de diversión. Sus letras lo demuestran, la mayoría de ellas vivencias como "Ahora que no vives conmigo", que fue una historia completamente real de Lalo", comenta el periodista musical André Dulché para El Heraldo de México.

Así es como se popularizaron canciones legendarias de la talla de "Me dijiste", "Un toque Mágico", "Te vas a acordar de mí", "Ahora que no vives conmigo", "Srita Martinez punk", "Pobre rocanrolero", "Barrio pobre", "Ahora ya no te quiero", "El hijo desobediente", "Ya te rogué", "Pancho Panchito", entre otras tantas.

"Como muchos del rock mexicano, también conocido como rock urbano, al ser vivencias y que hablan de la cotidianeidad, son canciones con las cuales la gente conecta. Su música es hasta sencilla, fueron autodidactas, no fueron las mejores voces, pero si la mejor actitud que bandas de renombre no tienen. La música de TexTex es como estar hablando con tus amigos o tíos con caguama en mano", aseguró el fundador de Pólvora.

El legado de Lalo Tex

Everardo Mujica Sánchez murió en la madrugada del 18 de enero de 2016 en la Ciudad de México, a los 56 años de edad, a causa de complicaciones de salud no especificadas en detalle por su familia. Se trató de una muerte dolorosa ya que dejó un importante legado e inspiró a numerosas bandas del rock nacional que siguieron con sus enseñanzas.

La principal figura influenciada por sus canciones fue su hijo, Lalito Tex, quien rápidamente se convirtió en el guitarrista y vocalista de la banda Tex Tex, quien lo ha hecho de manera fenomenal desde entonces. Gracias a la enseñanzas de su padre ha podido replicar su propia visión del mundo en nuevas canciones, nuevos discos, nuevas tocadas.

Aunque el rock blues mexicano ha ido desapareciendo del mapa, refugiándose de nueva cuenta en las periferias, es un mundo musical que sigue fabricando bandas y estrellas. Todo gracias a figuras importantísimas como Tex Tex, banda nacida, por cierto, en Tlaxcala, no en Texcoco.

"El rock mexicano no se está quedando sin estrellas, es cierto que no hay un cambio latente a niveles masivos, pero este género sigue generando bandas, a quienes les está costando sobresalir por todo lo que involucra hoy en día la industria, al no tener el mismo dinero detrás, sí les pega. Otro punto, al desaparecer las tiendas de discos, Denver, que es quien más producía este tipo de bandas y las colocaba en los pueblos más recónditos, ha mermado en su proyección", concluye el periodista André Dulché.

El último video de Lalo Tex tocando en vivo.

Lalo Tex estaba en Chimalhuacán con su hermano, su hijo y su banda dando una tocada, pero horas más tarde murió de manera inesperada. La última canción en vida del muñeco fue "Te vas a acordar de mí", algo que los fanáticos han tomado como una especie de señal del destino.