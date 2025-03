Lupe Esparza, vocalista de Bronco, recuerda a Selena Quintanilla a 30 años de su asesinato

El 31 de marzo de 1995 fanáticos y la industria musical lloraron la muerte de Selena Quintanilla, que murió de un disparo a manos de quien fuera su amiga y presidenta de club de fans, Yolanda Saldívar. A casi 30 años de la tragedia, Lupe Esparza, vocalista de Bronco, recordó a la cantante con quien compartieron escenario en más de una ocasión y también dieron muestra de su talento actoral como parte de una telenovela.

Aquel día de la tragedia que dejó huella en la industria, la “Reina del tex-mex” fue citada por Saldívar en un hotel de Corpus Chisti, Texas, para hablar sobre las acusaciones de presunta malversación de dinero tanto en el club de fans como en los negocios que eran propiedad de la cantante. Sin embargo, se ha señalado que en medio de una discusión la también enfermera le disparó a la artista por la espalda ocasionándole la muerte.

En 1994, tan sólo un año antes de su asesinato, Selena Quintanilla tuvo una participación especial en la telenovela “Dos mujeres, un camino” en la que compartió créditos con estrellas como Laura León, Biby Gaytán, Enrique Rocha, Itatí Cantoral, Jorge Salinas, Lorena Herrera, Roberto Palazuelos, Sergio Sendel, Rodrigo Vidal, Juan Carlos Casasola, Gabriela Platas y los integrantes de Bronco.

A 30 años de aquel momento, Lupe Esparza recordó a la intérprete de “No me queda más” y señaló que fue la última artista con la que compartieron escenario antes de tomar la decisión de separarse en 1997. La agrupación, que en ese momento estaba conformada por Esparza, Ramiro Delgado, Javier Villarreal y José Luis “Choche”, también dedicó la canción “Morena” a la cantante tejana.

Yolanda Saldívar fue acusada de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua, pero con la posibilidad de solicitar libertad condicional tras cumplir 30 años de prisión. Por este motivo, en diciembre pasado presentó los documentos necesarios y el próximo 31 de marzo será la la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas la que tomé la decisión final. Lupe Esparza también fue cuestionado al respecto y puntualizó la que podría ser la voluntad de Selena ante esto.

“Sin duda alguna la señora Saldívar nos dio un golpe muy duro que sigue perdurando en el corazón de la gente que amamos y queremos a Selena, pero realmente yo no soy quien pueda crucificar a la señora Saldívar, que sea lo que tenga que ser (…) Por lo poquito que la conocí seguro que no estaría contenta con ello, con que se le hable así después de hecho el asunto, no hay nada que hacer, pero la gente no olvida. En su momento me destrozó, pero la vida es así, la vida sigue, tal vez ella ya cubrió su deuda. Obviamente para mucha gente no la cubrirá nunca, ni volviendo a nacer, pero yo no tengo la autoridad para crucificar a personas por sus actos”, dijo Esparza.