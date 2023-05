Acusan a Clara Chía Martí de ser oscura y de seguir relacionada a un ex

Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía Martí siguen estando en la agenda de los medios de comunicación y desvelan a sus seguidores. Tras la separación entre el ex futbolista y la cantante colombiana, el revuelo generado a nivel mundial no deja de tener nuevos capítulos, a pesar de que la distancia puso un paño de agua fría al tema.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí posando. Fuente: Instagram @3gerardpique

Por un lado, Shakira se encuentra instalada en Miami junto a sus hijos Sasha y Milan. Los tres le están dando forma a su nueva vida en Estados Unidos y dejando en el recuerdo los años vividos en España. Mientras, Gerard Piqué y Clara Chía Martí afianzan su historia de amor en Barcelona y se muestran en público con cierta calma.

Shakira posando. Fuente: Twitter @shakira

Sin embargo, los paparazzis no les pierden pisada y no hay un solo detalle que pase desapercibido. Miradas, gestos, publicaciones y hasta la vestimenta que utiliza Shakira y los enamorados son puestos en tela de juicio por los internautas y medios especializados en el espectáculo. Así, comienzan a tejerse rumores y especulaciones que no dejan de sumarle leña al fuego.

¿Clara Chía Martí sigue relacionada a un ex?

Recientemente, Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía Martí volvieron a ser noticia luego de que aparecieran fotografías en las que la nueva novia del ex futbolista aparecía posando en la que sería la terraza de la mansión que este compartía con la artista barranquillera. El revuelo fue tal que “la tercera en discordia” decidió cerrar sus redes sociales.

Clara Chía Martí posando. Fuente: Twitter @ShowmundialShow

Ahora, Clara Chía Martí quedó nuevamente en el ojo de la tormenta luego de que el vidente conocido como “El Niño Pródigo” afirmara que “Clara Chía, ustedes la ven calladita, pero tiene lo suyo. En su vida hay un Gerard Piqué y hay otro… Hay otra persona, no sé si fue un novio, pero esa persona sigue ahí. Clara Chía tiene algo oscuro detrás de ella que algún día se sabrá”. La predicción inició un nuevo capítulo en la historia en la que, esta vez, podría ser Gerard Piqué quien diga que “Clara-mente no es como suena”.

SIGUE LEYENDO

El repudiable gesto de Clara Chía Martí que llenó de enojo a Shakira

La tajante decisión de Clara Chía Martí tras las imágenes filtradas en la mansión de Shakira y Piqué