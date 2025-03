Vicente Jáuregui aclara nota sobre violencia y deuda alimentaria | RÉPLICA

Vicente Jáuregui, músico mexicano de rock, aclaró para El Heraldo de México las recientes acusaciones realizadas por una mujer, donde lo señala de presunta violencia física y psicológica. Al ejercer su derecho de réplica, dio a conocer que se tratarían de acusaciones falsas por parte de quien lo informó públicamente.

Esta aclaración se da en contexto del artículo publicado el 7 de marzo de 2025 que lleva como título "Expareja de Vicente Jáuregui lo acusa de violencia física y psicológica: 'me azotó contra la pared'"

Esto fue lo que compartió

"Quiero aclarar brevemente que hace aproximadamente 14 o 15 años mantuve una relación con Synthia Franco y, desde que terminó, no he vuelto a verla ni he tenido contacto con ella de ningún tipo. Sin embargo, cada 8 de marzo, esta persona se presenta con denuncias falsas donde me acusa, entre otras cosas, de agresión. Me gustaría hacer la distinción de que la relación que sostuvimos, como muchas otras, estuvo marcada por el conflicto, pero también por el daño mutuo.

Es importante señalar que hay quienes no logran distinguir entre conflicto y violencia, y entre daño y abuso. El saber hacer esta distinción nos permitirá reconocer nuestros errores, hacernos responsables de ellos y trabajar en lo que sea necesario para mantener relaciones más sanas. Esto es lo que he hecho en los últimos años con el aprendizaje que he adquirido a partir de esa experiencia.

Me rehúso a formar parte de una dinámica en la que la cultura de la cancelación y de acusaciones sin sustento sea lo común y en la que los individuos se castiguen entre sí. Por otro lado me parece imperativo señalar que el mal uso de herramientas como la denuncia, que surgieron como una respuesta desesperada ante la violencia de género y un Estado que les falla a las víctimas con impunidad y revictimización, solo perjudica a las víctimas reales, porque hacen que pierdan su efectividad y debilitan al movimiento feminista"

Por otra parte, Magdalena Azeneth Ramírez Espinosa, la madre del hijo de Vicente Jáuregui, quien también habría sido mencionada en las declaraciones de la mujer, dio a conocer a El Heraldo de México que el músico no es deudor y tampoco es un padre ausente ni ha tenido antecedentes de violencia. Esto fue lo que compartió:

"En los últimos años, una mujer que no conocemos, llamada Synthia Franco, ha utilizado la lucha feminista y diversas plataformas para ganar visibilidad mediante la mentira, al contar entre otras cosas, una historia que no es la suya. Recientemente, esta persona publicó en redes sociales una denuncia en la que acusa a Vicente Jáuregui, padre de mi hijo, de ser deudor alimentario y padre ausente. Utilizo este espacio para desmentir tal acusación, que no solo es incomprensible, sino que también es muy dolorosa, y para exigir que se ponga fin a esta situación. A mi hijo Leonardo le ha causado un daño emocional saber que una persona que no conoce se apropia de su historia y la cuenta como suya, con el único fin de difamar a su padre.

Reitero que Vicente Jáuregui no es deudor alimentario ni un padre ausente. Tampoco es una persona violenta. Jamás ha sido un padre violento, ni tiene antecedentes de violencia en su entorno. Puedo dar testimonio y corroborar de la manera que se requiera que Vicente es un padre responsable y amoroso. Tengo evidencia de ello y, sobre todo, mi testimonio como madre de su hijo. Esta campaña es falsa y fue creada con la intención de dañar el honor de Vicente Jáuregui, y su medio de comunicación ha sido utilizado con ese fin.

Vicente vive en la Ciudad de México, mientras que mi hijo y yo residimos en Uruapan, Michoacán. Esto nunca ha sido un obstáculo para mantener una relación familiar cordial, afectuosa y de mucho cariño. A mi hijo nunca le ha faltado nada. Recientemente se graduó de la universidad gracias a su esfuerzo y al apoyo de sus padres. Es un hijo sano, deportista, graduado con excelencia, no consume alcohol ni tabaco, es muy dedicado y es el resultado del empeño que tanto Vicente como yo hemos puesto en su formación.

Quiero hacer énfasis en que entiendo la importancia de las denuncias públicas como un ejercicio de catarsis y como una herramienta de justicia alternativa. Sin embargo, también Es pertinente señalar el mal uso que se les puede dar a estas herramientas. Es responsabilidad de cada una de nosotras ejercer ese derecho de manera responsable y consciente, porque de no hacerlo, estamos atentando no solo contra las víctimas reales, sino también contra el movimiento feminista. Es fundamental reconocer que esta herramienta puede ser utilizada para violentar a otras mujeres, como en mi caso".