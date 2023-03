Julio César Chávez: "Lo más importante para mí es ver pelear a mis hijos sin ninguna substancia, que peleen limpios"

Para Julio César Chávez González la función del 20 de mayo en Tijuana tiene un valor sentimental muy especial, pues pretende que sea ese legado en donde sus dos hijos se presenten totalmente recuperados.

Chávez González enfrentará en un duelo a 5 rounds al excampeón Erik "Terrible" Morales encabezando el cartel en donde regresarán Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, al igual que la exmonarca Jackie Nava y Luis Ramón Yori Boy Campas.

“Esta exhibición es un gusto para mí. Aunque realmente me cuesta mucho subirme a un ring. Lo más importante para mí es ver pelear a mis hijos sin ninguna substancia, que peleen limpios. Es un legado muy importante”, dijo en la conferencia de presentación que realizaron en Tijuana.

Chávez Jr. se volverá a calzar unos guantes luego de una ausencia de dos años y tras permanecer en un en un anexo recuperándose. Tiene proyectado enfrentar a un rival argentino que más tarde confirmará.

Una esperanza de poder boxear

“Estoy intentando hacer las cosas como se deben de hacer y eso me motiva, me da una esperanza de poder boxear de la mejor manera, que es lo que siempre he querido... Cumplí con mi suspensión de 3 años en Estados Unidos y esta pelea puede ser mi trampolín. No es que quiera pelear allá, pero las mejores están de aquel lado”, declaró el Junior, quien ahora se ve peleando solo en 175 libras.

También Omar Chávez compartirá cartel ante rival por definir; mientras que los excampeones Jackie Nava y Yori Boy Campas sostendrán también peleas de exhibición.

“Este evento es algo que me emociona mucho, pues nunca pude compartir cartel con el Gran Campeón y ahora se me cumplirá el sueño. Estoy emocionada por el momento y espero dar una gran pelea”, dijo La Princesa Azteca, quien se medirá ante Alejandra Guzmán.

