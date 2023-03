Lawrence Okolie retuvo el cinturón en Inglaterra

El campeón invicto inglés Lawrence Okolie defendió la corona mundial crucero de la WBO al vencer la noche de este sábado en la arena Manchester de Inglaterra al dominar al neozelandés David Light con una amplia decisión unánime.

The Sauce Okolie no solo mejoró su récord a 19-0 con 14 nocauts, también sumó su sexto invicto a su historial profesional que inició en el 2017 luego de su participación en los Olímpicos de 2016.

Okolie salió desde el campanazo inicial a imponer sus ventajas físicas de estatura y de distancia – 1.96 de estatura y 2.10 metros de alcance - ante un rival al que, si bien no pudo noquear, le fue ganando poco a poco terreno en el ring. Sin embargo, el monarca tuvo destellos de explosividad gracias a lo largo de sus brazos y potencia que utilizó en algunos asaltos de la contienda, sobre todo en el episodio final, sin lograr que apareciera el esperado nocaut.

La presentación del monarca no fue lo que se esperaba Foto: Especial

Desempeño y tarjetas

Para poder mantener el control, Okolie se escudó en los golpes rectos, sobre todo al rostro de Light, quien aguantó los embates y con un boxeo no tan fino no dejó de intentar inclinar la balanza a su favor, pero no pudo evitar la primera derrota de su historial.

Aunque las tarjetas de los jueces fueron por completo para Okolie por puntuaciones de 116-112, 117-110 y 119-108, la presentación del monarca no fue lo que se esperaba de uno de los mejores exponentes de la división de peso crucero donde limitan peleadores de la talla de monarcas como Badou Jack del WBC, Arsen Goulamirian de la WBA y Jai Opetaia de la IBF.

