El boxeo en estadios

Inicio esta columna pidiendo sus oraciones por la salud de mi querido tío Toño, Antonio Esper Bujaidar, quien se encuentra delicado de salud; él fue el hermano del alma de mi papá desde la niñez en Ciudad Valles, y se casó con su hermana, mi tía Nelly, fue su compañero eterno de viajes en los inicios de don José en el WBC.

Nuestro deporte es uno de los más populares del mundo y lo ha sido por más de 100 años. En su época moderna inició en Inglaterra, la gente se reunía para ver dos individuos pelear para cruzar apuestas; no había reglas, era en sí un acto brutal, salvaje y hasta inhumano.

Aunque no lo crean, en este 2023, hay algunas agrupaciones que están presentando algo similar con peleas a puño limpio, competencia de cachetadas y otras modalidades que solamente gente sin escrúpulos gusta de ver.

Bueno regresando al boxeo, eventualmente se convirtió en un deporte de la nobleza y así adquirió la atención de personas de la realeza, quienes de alguna manera, iniciaron el proceso de establecer reglas, las primeras llamadas las del Marqués de Queensberry.

Cassius Clay besó la lona ante Henry Cooper, en contienda celebrada en 1963. (Créditos: Especial)

Las arenas abarrotaban, estadios eran construidos específicamente para combates de boxeo, y así fue durante décadas hasta que llegó la televisión; ésta llevó de miles de aficionados a millones, y eventualmente se convirtió en el principal medio de ingreso para los promotores, los derechos de televisión, y eventualmente, el pago por evento son mucho más importantes que la taquilla.

Es por eso que los eventos en estadios son ahora un verdadero lujo para el aficionado, tanto para quien asiste, como para quien puede ver el evento en la pantalla chica.

Este próximo 6 de mayo se dará la primera función de boxeo en estadio en nuestro país en los últimos 30 años. Saúl Canelo Álvarez defenderá sus cuatro cinturones ante el inglés John Ryder, en el Estadio Akron, de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Un evento esperado por todo México, El Rey regresa a casa después de 12 años de no pelear en su país, tierra que lo vio nacer, y donde forjó su carrera desde sus inicios peleando en todo tipo de arenas, desde las populares hasta las rancherías. Un niño que inició bajo la guía de su hermano Rigoberto, hasta el día que don Chepo Reynoso y su hijo Eddy lo tomaron para lograr una de las más importantes carreras de la historia del boxeo.

Todo México se unirá en una gran celebración, una gran fiesta en Zapopan y Guadalajara, Jalisco. El señor gobernador, Enrique Alfaro, estuvo presente en el anuncio oficial de la cartelera y estará de lleno metido en la promoción de esta histórica función de boxeo. También los alcaldes Pablo Lemus, de Guadalajara, y Juan José Frangie, de Zapopan, se han sumado para que esto sea una magna celebración de los 200 años de libertad y soberanía del estado de Jalisco.

Recordemos algunas de las instalaciones y grandes peleas de estadio en la historia del boxeo:

Jack Johnson vs. James Jeffries, celebrada el 4 de julio de 1910, en un estadio construido exclusivamente para esa pelea en Reno, Nevada. Johnson se convirtió en el primer campeón de raza de color en la historia.

El gran ídolo mexicano, Raúl Ratón Macías, abarrotó la Plaza de Toros México, con 55 mil aficionados venciendo al norteamericano Nate Brooks, en 1955.

Canelo noqueó a Saunders, ante un pletórico lleno en el AT&T Stadium, casa de los Cowboys. (Créditos: Especial)

Otras peleas que se celebraron en ese inmueble, incluyen Julio César Chávez vs. Miguel Ángel González, Ricardo López vs. Rosendo Álvarez, Humberto Chiquita González contra Michael Carbajal, entre otras.

El Olympia Stadium, en Detroit, presentó grandes carteleras en los años 50, y fue ahí donde, Jake Lamotta dio sus más grandes actuaciones.

Cassius Clay vs. Henry Cooper, celebrada en 1963, en el Estadio Wembley, controversial pues el después llamado Muhammad Ali cayó a la lona lastimado al fin del cuarto round, y en el minuto de descanso, procedieron a cambiar el guante que se encontraba roto, Clay se recuperó y lastimó a Cooper con una cortada que llevó al réferi a detener la pelea.

The Rumble in the Jungle se realizó en el Estadio Nacional de Zaire (ahora El Congo) cuando Muhammad Ali dio la sorpresa al noquear a George Foreman, y recuperó así su campeonato mundial de peso completo WBC, en 1974.

Sugar Ray Leonard recuperó su campeonato mundial welter en la famosa revancha de “No más”, contra Roberto Durán, en el Superdome, de Nueva Orleans.

Mike Tyson perdió su invicto y sus títulos mundiales al caer noqueado por Buster Douglas, en el Tokyo Dome, de Japón, en 1991.

Otros grandes estadios fueron testigos de peleas de boxeo, como el de los Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles, y muchos más, sobre todo, en Inglaterra y Estados Unidos. Inclusive, el legendario Caesars Palace construía su estadio en el estacionamiento del hotel para ahí montar las grandes peleas, como las de Leonard, Hagler, Hearns, Durán y muchos otros más.

Saúl Canelo Álvarez tiene gran experiencia de peleas en estadios, lo ha hecho en Houston y San Antonio, Texas, en Miami, Florida, y ese récord de aficionados para peleas de box en estadio cerrado en Estados Unidos, cuando metió 73 mil 126 almas en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, cuando derrotó al hablador británico Billy Joe Saunders, con un espectacular KO en ocho rounds.

Es ahora el momento de México, y Jalisco será la capital mundial del boxeo y estoy seguro que será un evento memorable Canelo vs. Ryder, con la gran producción de Televisión Azteca “La Casa del Boxeo” y Ocesa, líder en eventos masivos en nuestro país.

¿Sabías que…?

En 1993 fue el año en el que se celebraron más funciones de boxeo en estadios, empezando con la mayor asistencia en la historia, cuando Julio César Chavez llenó el Azteca, ante Greg Haugen, metiendo más de 136 mil personas. También Chávez combatió ese año en el Alamodome, empatando con Pernell Whitaker metiendo más de 70 mil personas. Lennox Lewis vs. Frank Bruno, en Cardiff, siendo ésta la primera vez en que dos ingleses se disputaban el campeonato mundial de peso completo, y Nigel Benn buscó unificar el peso supermedio ante su archirrival Chris Eubank, en Manchester, con un resultado de la pelea en empate.

Anécdota de hoy

Iba caminando con mi papá y llegando al Superdome de Nueva Orleans, en la entrada había un puesto de comida, y le pregunté si quería algo de tomar o de comer… “Mijito, te voy a dar un consejo, cuando vayas a peleas en estadios grandes, trata de no comer ni tomar nada, porque la ida al baño es un problema mayúsculo”. “Otra cosa, cuando estés sentado en ringside, junto al ring, te aconsejo lo siguiente… Si tienes un vaso con agua, ponle un papel encima, cúbrelo, porque te puede salpicar de todo, sangre, sudor y otras cosas, nunca tengas la boca abierta por lo mismo y nunca voltees a ver a las edecanes cuando estén anunciando los rounds, pues tu novia o esposa, seguramente te están vigilando”.

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

@WBCMORO

