Erik Rubín confiesa que Mía Rubín ya le dice “madrastra” a Apio Quijano: “Es algo que disfrutamos mucho”

Durante las últimas horas el nombre de Erik Rubín se ha mantenido en la cima de las listas de tendencias de las múltiples plataformas digitales debido a que realizó nuevas y fuertes declaraciones sobre su separación de Andrea Legarreta y una de sus declaraciones que más escándalo causó fue en la que aseguró que su hija Mia ya le dice “madrastra” a Apio Quijano, con quien fue relacionado sentimentalmente tras ponerle fin a su matrimonio con la conductora de “Hoy”.

Estas declaraciones de Erik Rubín fueron vertidas durante una charla que tuvo con Adela Micha para su programa llamado “La Saga” donde el exTimbiriche fue cuestionado sobre la relación que tiene actualmente con su familia tras su separación de Andrea Legarreta y para empezar el apuesto cantante aseguró que su buena relación es auténtica y no inventada como se ha llegado a decir pues todo este proceso se ha realizado basándose en el amor y el respeto, incluso, señaló que siguen planeando viajes en familia.

En otro momento de la entrevista, Adela Micha cuestionó a Erik Rubín sobre el haber hecho pública su separación pues al final de cuentas es una cuestión que solo le incumbe a su familia y el también productor aseguró que así lo tenían que hacer para no dar pie a otro tipo de rumores como infidelidades o algo similar, no obstante, aseguró que para él resultó ser algo liberador.

“No, pues qué complicado en algún momento no poder salir con alguien, de entrada, porque todo mundo sabe que estás casado, te liberas, yo me liberé de esa parte, de decir que estamos diciendo la neta, yo me sentí liberado, a ver, no somos la pareja perfecta, no somos ejemplo de nada y fue un regalo para nosotros porque las niñas ya lo sabían, pero la parte social es la que te presiona y ahorita, honestamente no me pasa salir con nadie”, señaló Erik Rubín.

En otro momento de su intervención, Erik Rubín señaló que el haber mantenido en secreto hubiera dado pie a muchas más especulaciones en torno a su vida sentimental, de las cuales, no se pudo escapar, pues sacó a colación el romance que le inventaron con su compañero de los “90’s Pop Tour”, Apio Quijano y a propósito de ello, aseguró que su hija Mía Rubín ya llama “madrastra” al integrante de Kabah, precisamente por las teorías que circulan en redes sociales.

“Esto se presta a que, bueno, sí así surgieron muchas teorías que salieron, como, por ejemplo, nos encontramos hace unos días con los Kabah y lo primero que llega Mía con el Apio y le dice “¡Madrastra! ¡Mi madrastra!”, comentó entre risas Erik Rubín, quien aprovechó para reiterar que nunca se besó con su compañero de show y aclaró que todo era parte del espectáculo y reitero que no es gay.

“No nos besamos, hacíamos como que nos dábamos un beso, era el show, nos acercábamos y la madre, pero lo peor de todo es que no se lo di, se lo hubiera dado me cae, hubo un momento en los “90’s Pop Tour” en el que se dio esto y la banda se prendía, tenemos un buen número de fans de la comunicad y ellos felices y la neta nosotros pues la neta también, divirtiéndonos, pero pues también era un momento en el que dije ‘estoy casado’ y no soy gay, no me gustan los hombres y aunque lo hubiera hecho como show se hubiera visto mal porque estaba casado”, finalizó el ahora exesposo de Andrea Legarreta.

