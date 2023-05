Melenie Carmona: 4 fotos con las que comprueba que es el clon de su mamá Alicia Villarreal

Alicia Villarreal es una de las mujeres más importantes de la música, la estrella del regional mexicano tiene tres hijos, por lo que festejó el Día de las Madres acompañada de sus seres queridos y además recibió bellas palabras por parte de Melenie, producto de su primer matrimonio.

Melenie Carmona es la primera hija de Alicia Villarreal junto Arturo Carmona, la chica tiene 24 años y ya empieza su carrera en la música, recientemente se presentó junto a su mamá en un festival en el que destacó por su bella voz, por su presencia en el escenario y el parecido con su mamá.

En redes sociales una de las cosas que más le mencionan es que físicamente tienen mucha similitud en el rostro y cabello, pues ambas presumen una melena clara y dominante, pues cabe recordar que Alicia Villarreal es conocida como la “güerita consentida” desde los inicios de su carrera.

Melenie Carmona también es una de las chicas con más seguidores de Monterrey, Nuevo León, también tiene algunas colaboraciones con marcas importantes a las que les hace menciones en videos, en sus historias y con la que además muestra su estilo de vida, relaciones amorosas y viajes a diversos lugares de México y de todo el mundo.

Antes de subirse al escenario del Nortex 2022 recibió los comentarios de la intérprete de “Te quedó grande la Yegua” y “Te aprovechas”, quien le brindó la seguridad que necesitaba para que no estuviera nerviosa al cantar ante miles de personas, Melenie también le agradeció a su mamá a través de su cuenta oficial.

“Gracias madre por darme esta fuerza y seguridad a pesar de que me tarde AÑOS para por fin animarme a subirme a un escenario, gracias por nunca presionarme y por siempre darle prioridad a lo que yo sentía correcto en su momento. Gracias por compartir este momento conmigo porque tu y yo sabemos que por mi pánico escénico he perdido muchas oportunidades y me hiciste sentir tan segura y tranquila. Te amo con todo mi corazón sin ti no lo hubiera logrado”, escribió en una de las imágenes que está en su perfil de Instagram.