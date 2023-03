Melenie Carmona: 3 impactantes looks con los que la hija de Alicia Villarreal ha volado la red

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, ha aumentado su popularidad en redes sociales de forma exponencial durante los últimos meses debido a que además de haber heredado la belleza de su madre también posee un desarrollado sentido de la moda y para prueba de ello es esta ocasión te mostraremos 3 espectaculares outfits con los que ha derrochado estilo, además, te contaremos algunos datos que posiblemente no sabías acerca de la bella joven de 23 años.

Como bien se sabe, Melenie Carmona fue producto de la mediática relación que tuvieron Alicia Villarreal y Arturo Carmona a finales de los noventa, no obstante, durante su infancia y adolescencia no se supo mucho sobre su vida pues se desarrolló lejos de los reflectores, pero de lo que sí se tiene certeza es que siempre mantuvo una estrecha relación con sus dos padres.

Melenie Carmona heredó la belleza de Alicia Villarreal. Foto: IG: meleniecarmona

Hasta donde se sabe, Melenie Carmona estudió la carrera de Producción Musical y Mercadotecnia, por lo que realmente no está tan alejada de la industria del espectáculo, incluso, hace aproximadamente un año reveló que seguirá los pasos de su madre dentro de la música y hasta la acompañó en uno de sus conciertos, aunque no lo consideró un debut de manera formal, pues espera brillar con su propia luz sobre un escenario.

Como es evidente, Melenie Carmona heredó la belleza de la exvocalista del Grupo Límite y es referente a este aspecto las únicas comparaciones que acepta la bella joven pues en el plano musical y personal ha dejado en claro que ambas son completamente diferentes, pero también ha manifestado que su madre es su principal maestra pues la considera toda una leyenda de la música.

Melanie Carmona es todo un referente de la moda. Foto: IG: meleniecarmona

Tal y como se dijo antes, Melenie Carmona ha logrado destacar en redes sociales gracias a su arrolladora belleza y a su depurado sentido de la moda pues es más que recurrente verla derrochando estilo sin importar la ocasión y es gracias a esto que está considerada como un auténtico gurú de la moda, no obstante, se desconoce si tiene la intención de explotar esta faceta pues bien podría dedicarse al modelaje o convertirse en toda una influencer fashionista, no obstante, no ha hablado al respecto.

Actualmente, Melenie Carmona tiene más de 330 mil seguidores en Instagram y como se mencionó antes, es en esta plataforma donde derrocha estilo de manera recurrente, no obstante, también comparte diversos aspectos de su día a día que han servido para que sus seguidores conozcan más a fondo su personalidad, además, también comparte diversos aspectos de su relación con el futbolista Brayan Hernández, con quien ya lleva saliendo más de un año.

Melenie Carmona sí que sabe cómo derrochar estilo. Foto: IG: meleniecarmona

Cabe mencionar que, no todo en la vida de Melanie Carmona ha sido miel sobre hojuelas pues fue hace un año cuando reveló que fue víctima de abuso sexual de parte de un familiar cercano cuando apenas era una adolescente, no obstante, se sabe que sus padres emprendieron acciones legales contra el responsable y aunque se desconoce cuál fue el desenlace de dicha situación, la joven que está a punto de cumplir 24 años ha podido superar este oscuro episodio de su vida, por lo que ahora está enfocada en crear su propia historia dentro de la música, aunque todavía no se dedica de lleno a eso.

