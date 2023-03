Alejandro Camacho habla sobre las adicciones de su hijo: “Yo también me he caído”

A una semana de la desafortunada muerte de Rebecca Jones, Alejandro Camacho retomó sus actividades laborales y presentó su nueva película llamada “Amores incompletos”, la cual llegará a los cines el 30 de marzo, sin embargo, en medio de todo el furor de esta producción el reconocido histrión hizo un espacio para hablar de las adicciones de su hijo Maximiliano y sobre el fallecimiento de su exesposa.

Como se mencionó antes, estas declaraciones de Alejandro Camacho fueron vertidas durante la premier de “Amores incompletos” y previo a la proyección de la cinta, el talentoso histrión tuvo un breve encuentro con la prensa donde fue cuestionado sobre la situación actual de su hijo Maximiliano, quien estuvo internado en una clínica de rehabilitación por problemas de adicciones.

Alejandro Camacho aseguró que su hijo cuenta con todo su apoyo. Foto: Especial

Al escuchar la pregunta, Alejandro Camacho reconoció que su hijo sí experimentó problemas de adicciones, pero señaló que ya se está recuperando pues considera que es un hombre fuerte, asimismo, señaló que él se ha encargado de apoyarlo en todo momento, en especial, tras la muerte de su madre, la también actriz, Rebecca Jones, la cual, ocurrió el pasado 22 de marzo.

“Sí, se atendió y está perfectamente bien, no puedo dar explicaciones a todo mundo, mis amigos no las necesitan y mis enemigos no me las van a creer, el destino dirá y él (Maximiliano Camacho), que es un hombre muy fuerte, pues está superándolo, eso es lo importante, yo también me he caído, me he caído muchas veces de diferentes maneras”, señaló Alejandro Camacho, quien reiteró que su hijo tiene todo su apoyo.

Alejandro Camacho aseguró que su hijo ya se encuentra recuperándose de su problema de adicciones. Foto: Especial

“Siempre estará en mi corazón”, asegura Alejandro Camacho sobre Rebecca Jones

Durante la misma entrevista, Alejandro Camacho señaló que la mejor forma de honrar la memoria de Rebecca Jones es a través de su trabajo pues ambos compartían la pasión por las artes escénicas, además, reveló que pese a que se divorciaron hace más de una década siempre tuvieron una relación cordial por su hijo.

“Diosito es el que decide quién se queda y quién se va y los que nos quedamos tenemos que hacer cosas a favor del que ya no está y la única manera que yo tengo de poder decirle a Becky que siempre estará en mi corazón es a través de mi trabajo. Fue una mujer muy importante, pero nos divorciamos hace once años, más de una década, pero teníamos una relación cordial, tenemos un hijo en común que adoramos y que yo estoy con él porque también está viviendo un momento delicado ¿no?”, señaló el histrión de 68 años de edad.

Alejandro Camacho y Rebecca Jones se divorciaron en 2011. Foto: Especial

Para finalizar, Alejandro Camacho habló del pequeño homenaje que le hizo a Rebecca Jones en una de sus obras de teatro y señaló que espera que su exesposa se haya sentido feliz con el último aplauso que le brindo su público.

“Rebecca amaba hacer teatro, amaba trabajar para la gente y estoy seguro que ella se sintió bien con que le llegara ese aplausote hasta allá (arriba) donde está o allá (abajo) donde está”, finalizó Alejandro Camacho, quien como se mencionó antes, se encuentra promocionando “Amores incompletos”, una road movie que estará llena de drama, comedia y reflexión.

