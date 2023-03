Rebecca Jones reflexionó sobre la vida antes de su fallecimiento, así pidió "amistarnos con la muerte"

Rebecca Jones era una mujer que no le gustaba que la ligaran con su enfermedad, por lo que siempre mandaba mensajes positivos en los que reflexionaba sobre la vida y cómo disfrutar de ella. Recientemente se reveló un video inédito en el que la actriz pedía a las personas "amistarse" con la muerte, para hacerle frente de la mejor forma. Ahora, que la celebridad falleció de forma sorpresiva han comenzado a hacer eco estas palabras en plataformas digitales.

Después de la muerte de Rebecca Jones el 22 de marzo a los 65 años de edad, se han dado a conocer varias anécdotas y proyectos que se quedaron inconclusos para la actriz, como por ejemplo, la campaña para "Tedx Woman" en la que la protagonista de "El ángel caído" habló sobre vivir la vida y estar en paz con la idea de trascender en este mundo, ya que se desconoce cuándo pasará, así que es mejor pensar en el presente.

"Me hizo pensar que lo más inteligente que podemos hacer es amistarnos con con la muerte. Vivir en la plena consciencia de ella, para acercarnos a la plena divinidad de nuestro día a día, cuando lo esencial es el momento presente y pensemos que si dejamos para mañana la búsqueda de los esencial, puede ser que doña muerte se nos presente cuando menos lo esperamos", dijo la actriz de "Cuna de lobos", en su mensaje para esta campaña.

Rebecca Jones reflexionó sobre la vida antes de morir

En aquel video, Jones destacó que la muerte no sólo viene cuando hay una enfermedad, por lo que pidió disfrutar de cada momento, pues es lo único que se necesita para trascender. “Hagamos de esta faceta nuestra aleada, nuestra, cómplice, nuestra amiga, y dejemos de pensar que solo nos va a llegar si tenemos una enfermedad mortal. Acuérdense que lo único que se necesita para trascender es estar vivo”, indicó Rebecca para concluir con este clip.

En tanto, en un segundo video al que tuvo acceso la revista TvNotas, la celebridad de teatro y televisión, destacó que a pesar de que la muerte es lo más certero que tenemos los seres humanos, evitamos conversar acerca del fin de la vida. "No solo sabemos hablar de ella, no sabemos hablar de ella, porque nos cae mal. Y si por algún motivo se nos cruza por enfrente y perdemos a un ser querido o nos enfrentamos a la posibilidad de ya no estar en este mundo. Nos tiramos a la desesperación y al drama. Qué curioso que eso es lo único certero y seguro que tenemos”.

En tanto, representantes de "Tedx Woman" explicaron que esta campaña se realizó en 2020, un año después de que Rebecca Jones anunció que había superado el cáncer de ovario, sin embargo, el video salió a la luz hasta ahora, pues no fue incluido en la publicidad debido a que no cumplía con algunos parámetros, como por ejemplo el tiempo. Este proyecto se hizo para "mujeres empoderadas, trabajadoras, que han vivido ciertas experiencias y que quieren compartir como han salido adelante".

Los miembros de la organizadora indicaron que también estuvieron personalidades como m Kika Edgar, Mara Patricia Castañeda, Karla Iberia Sánchez, Sofía Castro, sin embargo, destacaron que “Para nosotros fue una fortuna tener a la señora Rebecca, porque ella era una gran mujer, con gran intelecto, nos sorprendió la respuesta favorable por su parte". No obstante, por complicaciones en la parte técnica que se complicaron por la pandemia su video no fue parte de la campaña.

