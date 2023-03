¿De qué murió Rebecca Jones, la actriz de telenovelas?

La actriz Rebecca Jones murió la madrugada del 22 de marzo a los 65 años de edad, confirmó su agencia. La estrella de televisión había tenido algunos problemas de salud desde hace pocos meses, sin embargo, es su última entrevista había señalado que se encontraba mejor, por lo que la noticia de su fallecimiento ha impactado al mundo del espectáculo y a sus millones de seguidores, quienes ahora se unen a los mensajes de condolencias para la familia.

La compañía Prensa Danna compartió en su cuentas oficiales un comunicado de prensa en el que informó que Rebecca Anne Jones Fuentes, nombre completo de la celebridad, perdió la vida este miércoles. En el desplegado se indicó que la protagonista de telenovelas estuvo acompañada de su familia en todo momento: "Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y en profundo agradecimiento para el público para el que trabajó toda su vida".

Confirman la muerte de Rebecca Jones Foto: @prensa_danna

¿De qué murió Rebecca Jones?

Hasta el momento, ni su agencia ni sus familiares han hablado de los detalles de su fallecimiento, pero se espera que en las próximas horas den a conocer cuáles fueron las causas de su muerte. En tanto, desde hace algunos años enfrentaba problemas de salud debido al cáncer que padeció en 2017, de hecho, el año pasado regresó al hospital por el delicado estado, por lo que se especuló que había regresado la enfermedad.

En 2017, mientras se encontraba de gira con unas de sus obras, Rebecca Jones fue diagnosticada con cáncer de ovario, por lo que fue sometida a un tratamiento de quimioterapia que la mantuvo fuera del espectáculo por una temporada. "La panza me creció inexplicablemente, fui al doctor y me dijo que era colitis. Cinco veces fui al médico y siguió dándome medicamento para la colitis. Me fui de vacaciones a Nueva York, regresé, empecé a trabajar en una obra y ya no pude más", reveló a Ventaneando, la artista, que lamentablemente tuvo una mala valoración.

Sin embargo, después de dos años, la artista anunció que había logrado vencer a la enfermedad y regresó a las telenovelas y obras de teatro. Desde 2019, no paró de trabajar en el medio artístico, además de que llevó un mensaje de aliento para todas las personas que habían recibido un diagnóstico de cáncer, pues por medio de sus redes sociales compartía reflexiones y recordaba esta etapa de su vida.

Rebecca Jones padeció cáncer de ovario en 2017 Foto: Captura de pantalla

A finales del 2022, Rebecca Jones fue hospitalizada de emergencia. En aquel momento, su exesposo Alejandro Camacho informó a los medios de comunicación que la actriz había vuelto a padecer cáncer. Fue la propia celebridad que desmintió sus palabras y aseguró que presentó una deficiencia pulmonar y una neumonía bacteriana, que la mantuvo ocho días en terapia intensiva.

SIGUE LEYENDO:

¿Quién fue Rebecca Jones, actriz que murió hoy miércoles 22 de marzo?