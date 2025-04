SAT ¿qué significa que una devolución de saldo automática siga en proceso de validación?

Con los últimos días del mes de abril, miles de contribuyentes se preparan para presentar su declaración anual como personas físicas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se trata de un trámite obligatorio que además puede regresar un poco de dinero a los y las mexicanas, esto en caso de que las autoridades fiscales determinen que pagaron más impuestos de los que debieron haber pagado durante el año anterior, en este caso 2024.

Presentar la declaración anual puede arrojar tres resultados diferentes: el primero es que la persona tenga un saldo a favor, es decir que las autoridades fiscales deban regresarle dinero al contribuyente; otra opción es tener saldo en contra, en este caso, los contribuyentes deberán pagarle al SAT la diferencia; y finalmente otra opción es tener una declaración en cero, es decir, ni el SAT, ni el contribuyente tendrán que pagar dinero.

En caso del saldo a favor, este se genera cuando el contribuyente ha pagado más impuestos de los que debía, ya sea por medio de retenciones, pagos provisionales u otros mecanismos. Algunas de las deducciones que puede tener un contribuyente para tener saldo a favor son: honorarios médicos, colegiaturas, intereses hipotecarios o aportaciones a fondos de retiro.

¿Qué es el proceso de validación de una declaración anual?

Para quienes resulten con saldo a favor, el sistema del SAT ofrece la opción de solicitar la devolución del dinero de forma automática. Para ello, es indispensable contar con:

La e.firma (antes conocida como firma electrónica).

Una cuenta bancaria activa a nombre del contribuyente (CLABE).

Todos los comprobantes fiscales digitales (CFDI) correspondientes a ingresos y deducciones.

Así, si el monto a devolver no excede los 150 mil pesos y no hay irregularidades, la devolución puede ser automática, sin necesidad de presentar una solicitud adicional. No obstante, antes de realizar la devolución, la autoridad fiscal debe validar la información del contribuyente, a este periodo de tiempo se le conoce como "proceso de validación" y puede arrojar dos resultados: que el SAT apruebe la devolución, o que la rechace.

¿Cuánto tiempo tarda el SAT en hacer una devolución de saldo a favor?

Una vez presentada la declaración, el SAT tiene hasta 40 días hábiles para realizar la devolución, aunque en muchos casos el reembolso se realiza en menos tiempo si no hay inconsistencias. Los contribuyentes pueden dar seguimiento al estatus de su devolución en el portal del SAT, mediante el servicio “Consulta tu devolución automática”.

En dicho apartado puede aparecer la leyenda "Proceso de validación", la cual significa que las autoridades fiscales siguen revisando los datos de la declaración para posteriormente aceptar la devolución, o rechazarla. En este sentido, se pide a los contribuyentes ser pacientes y, en caso de no recibir respuesta después de los 40 días hábiles, contactar con las autoridades correspondientes para verificar qué fue lo que sucedió con su declaración anual.