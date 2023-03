Rebecca Jones: así fue la última aparición de la actriz en redes sociales

En punto de las 6:00 horas de este miércoles 22 de marzo, el mundo del espectáculo de nuestro país, nuevamente se viste de luto con la noticia de la muerte de la actriz Rebecca Jones, quien en los últimos meses estuvo luchando por su vida.

Hasta el momento, no se han revelado las causas oficiales de su muerte, sin embargo, Danna Vazquez RP de Rebecca Jones lanzó un comunicado de prensa en sus redes sociales en donde comparte que la actriz pasó sus últimos momentos a lado de sus seres queridos, además dejó claro que Jones se fue en paz.

Fue el pasado 5 de marzo cuando la fallecida actriz habría hecho la que sería su última aparición en redes sociales y fue justo en este medio en donde Rebecca Jones hizo una petición muy especial a sus seguidores.

Y es que la actriz quien tuvo que suspender su participación en la telenovela “Cabo” debido a los problemas de salud que la aquejaron durante sus últimos meses de vida, lució extremadamente delgada en sus últimas fotografías publicadas en redes sociales.

Rebecca Jones estaba consciente que su salud no estaba del todo bien pues incluso reveló que además del tratamiento médico convencional que llevaba, a la par buscó una segunda opinión pues la actriz compartió que está siendo tratada por un biólogo el cual reside en Monterrey de quien más adelante nos contaría sobre él.

Foto: IG @la_rebeccajones

En esta misma publicación en donde la actriz de telenovelas como “La vida en el espejo”, “Imperio de cristal”, “Para volver a amar” y muchas otras más, compartió con sus seguidores que aunque muchos creen ella espera que suceda un milagro, esto no es así, además dejó claro que tampoco está “luchando”, sino lo que hace ahora es disfrutar la vida con todo lo que tiene para ella.

Finalmente Rebecca Jones pidió a todos aquellos que han visto su publicación que no le tengan lástima; además la actriz creía que para su recuperación era más importante los buenos deseos y así lograr que se hiciera un colectivo de buenos pensamientos.

“Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso. Más bien, piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico”, concluyó Rebecca Jones