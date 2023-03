Paola Rojas se convierte en estrella de reggaetón con impactante outfit urbano

Paola Rojas no solo es una de las periodistas y conductoras más queridas de toda la televisión mexicana, sino que también ha logrado destacarse como todo un gurú de la moda por sus espectaculares outfits y para comprobarlo, lo único que es necesario hacer es echarle un vistazo a la última publicación que realizó en su perfil oficial de Instagram donde derrochó estilo como como toda una estrella de reggaetón, por lo que, como era de esperarse, la presentadora de “Netas Divinas” se llevó decenas de halagos.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Paola Rojas presumió el espectacular outfit urbano con el que derrochó estilo y fue ella misma la que bromeó al decir que con dicho look parecía toda una estrella de reggaetón, pues en un video donde lució su look dijo “Parece que me dedico a esto del reggaetón, no lo descarten”.

Paola Rojas derrochó estilo con este look. Foto: IG: paolarojas

Cabe mencionar que, Paola Rojas no reveló cuál fue el motivo por el que adoptó este look que resultó un tanto sorpresivo para sus fans pues la periodista se ha caracterizado por usar outfits que podrían ser catalogados como más elegantes y formales, no obstante, con este nuevo estilo dejó en claro que tiene la capacidad de lucir bien con cualquier prenda que se ponga pues demostró que lo importante es la actitud con la que se luce la ropa.

Paola Rojas dejó en claro que cualquier estilo le queda bien. Foto: IG: paolarojas

El espectacular outfit con el que Paola Rojas robó suspiros como estrella del reggaetón estaba conformado por un top de color blanco y encima de este la periodista usó una blusa de red sin mangas, además, usó un pantalón capri en color negro y para complementar calzó un par de tenis de color rosa satinado, así como una cadena con un abultado dije.

Paola Rojas se llevó decenas de halagos. Foto: IG: paolarojas

Como era de esperarse, la publicación de Paola Rojas causó un gran revuelo entre los casi dos millones de seguidores que ostenta en Instagram, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su post logró acumular más de 20 mil likes, además los halagos no se hicieron esperar y la caja de comentarios se llenó con decenas de elogios de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula como Linet Puente, María León, Ximena Cervantes y Natalia Téllez, quien aseguró que ahora llamaría a la periodista “Flow Rojas”.

Paola Rojas y la moda

Desde hace un par de años atrás, Paola Rojas ha destacado por su desarrollado sentido de la moda pues en todos y cada uno de los espacios en los que participa sorprende con espectaculares outfits para todo tipo de ocasión y por ello se convirtió en todo un referente del buen vestir en plataformas digitales pues es ahí donde difunde fotos de sus mejores looks.

Paola Rojas es considerada como todo un gurú de la moda. Foto: IG: paolarojas

Tras consolidarse como todo un gurú de la moda, Paola Rojas ha aprovechado toda la exposición que tiene para promocionar distintas marcas de diseñadores mexicanos emergentes, por lo que esta acción le ha valido ser aún más reconocida por sus fans.

