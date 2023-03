"Me he sentido rota y hecha pedazos": Paola Rojas recuerda las heridas que ha sufrido, ¿indirecta a Zague?

Para nadie es un secreto que Paola Rojas se ha consolidado como una de las estrellas de televisión más importantes en México gracias al excelente trabajo que realiza como conductora estrella del programa "Netas Divinas", donde más de una ocasión ha hablado sobre su vida íntima.

Después de abandonar su noticiero matutino en Televisa, la presentadora de 46 años se mantiene en boca de todos con las declaraciones que lanza en el programa de Unicable. Fue precisamente esto lo que ocurrió hace unas horas después de que recordara los momentos más complicados que ha vivido a lo largo de su carrera.

En la reciente transmisión del programa "Netas Divinas", Paola Rojas se robó todos los reflectores después de recordar el sufrimiento que ha vivido a lo largo de su carrera. Sin destapar grandes detalles confesó que no todo en su vida han sido buenas experiencias.

Severamente conmovida, la también colaboradora del reality show "¿Quién es la máscara?" confesó que en varios momentos de su vida se ha sentido rota y hecha pedazos, en clara referencia a los malos momentos que ha tenido a sus 46 años de edad.

"Me he sentido rota, me he sentido hecha pedazos y trabajado mucho para restaurarme. Me gustan esos pedazos y las marcas de que estuve rota", dijo en la plática.