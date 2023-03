Paola Rojas recuerda a Chabelo con un video de su viral y polémica entrevista

Este sábado 25 de marzo murió Xavier López "Chabelo", por lo que varias personalidades lo han estado recordando por medio de emotivos mensajes en redes sociales, una de ellas fue Paola Rojas, quien en sus redes sociales compartió un video de una polémica entrevista que tuvo con el llamado "Amigo de todos los niños", quien en aquel momento no contestó de la mejor forma, así que el clip se volvió viral en aquel momento y ahora divide opiniones.

Tras el fallecimiento de el titular de "En Familia con Chabelo", la periodista de espectáculos compartió el extracto de una conversación que tuvo con el actor, comediante y presentador cuando se encontraba promocionado "La Villa de Santa Claus", una puesta en escena que tenía la celebridad antes de retirarse del medio artístico. La grabación ha vuelto a causar mucha controversia entre sus seguidores, quienes calificaron a la estrella de televisión como un "maleducado".

Paola Rojas despide a Chabelo con polémico video

En la grabación se puede ver que desde el principio la entrevista le fue muy difícil hablar con Xavier López caracterizado como su personaje, ya que el artista no tenía la mejor actitud. ''Miren qué feliz soy, estoy con Chabelo, encantada porque me acaba de invitar a la Villa de Santa Claus'', comentó la también conductora de "Netas Divinas", por lo que el actor respondió: ''No la invite, tiene que pagar su boleto'', por lo que la periodista contestó: ''Ah bueno, por supuesto, si gorrona a estas alturas, imagínese nomas''.

Debido a este comentario, Chabelo siguió con la conversación y le destacó: ''No yo no quería decir, pero no quiero se convierta usted en gorrona'', mientras tanto Paola se río y continuó con la entrevista aunque si pasó un incómodo momento. Desde que se dio a conocer este video, se convirtió en uno de los momentos que se hicieron virales en redes sociales, pues generó varias opiniones de los internautas que hoy vuelven a salir a la luz tras la muerte del actor a los 88 años de edad.

Paola Rojas publicó el clip en sus cuentas de Facebook e Instagram acompañado del mensaje de despedida "Un recuerdo con mucho cariño. Adiós Chabelo", y a pesar de que recibió algunos comentarios en los que recordaban con cariño al actor Xavier López, también hicieron algunas observaciones sobre la actitud que no sólo tuvo con la comunicadora, sino también en otras polémicas entrevistas en las que supuestamente era grosero.

"Una persona pesadísima, un carácter explosivo aun estuviera delante de niños. Muy grosero. Usted muy educada", "Que grosero… Decirle “Gorrona” cuando ella lo que hace es entrevistarlo y tratar de que él se luciera. Ni siquiera habló como Chabelo sino como Javier López", "A pesar de la amargura que claramente tenía, fue capaz de interpretar a uno de los ídolos infantiles más grandes que pude ver" y "Si te trato súper mal Paola y fue muy grosero ese día contigo. Desde ahí me cayo muy mal", son algunos comentarios que se pueden leer en ambas plataformas de Meta, en donde los internautas muestran su desacuerdo con la actitud que tuvo aquella vez el actor y comediante.

