VIDEO | Así fue la vez que Chabelo apareció en "La Familia P. Luche"

Este 25 de marzo se informó que Xavier López "Chabelo" había muerto debido a complicaciones abdominales, ante lo cual, diversas personalidades del mundo del espectáculo no dudaron en expresar palabras de aliento para la familia del icónico comediante, a quien además, muchos usuarios de redes sociales dedicaron imágenes en las que recordaban las mañanas llenas de diversión que les dio durante las emisiones de "En Familia con Chabelo", programa que estuvo al aire de 1967 a 2015.

Y a pesar que en sus últimos años de vida "el amigo de todos los niños" no estuvo muy activo en su carrera artística, hay películas y entrevistas en las que se puede ver la emoción y dedicación con la que le daba vida a su personaje más icónico, mismo que lo llevó a ser parte de uno de los episodios de "La Familia P. Luche", proyecto creado y protagonizado por Eugenio Derbez, quien fue uno de los primeros en hablar públicamente de la manera en la que lo impactó la muerte del comediante.

"Siempre lo he dicho y no porque ahorita haya fallecido (...) para mí Chabelo fue mi maestro. Todo lo que no me enseñó mi mamá, lo hizo él. Fue uno de los grandes maestros en esta carrera; fue mi mamá y luego Chabelo, y lo que aprendí cuando estaba en sus programas... No te puedes imaginar lo que aprendí", expuso Derbez en entrevista para Telediario.