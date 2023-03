Las enseñanzas de Chabelo a los niños de México en 10 poderosas frases

El comediante y presentador mexicano Xavier López “Chabelo”, que alegró las mañanas dominicales de innumerables niños por casi cinco décadas con el programa de concursos “En familia con Chabelo”, además de provocar risas en filmes y series de comedia durante décadas, falleció el sábado a los 88 años. En redes sociales, los internautas recordaron algunas de las frases que dijo. Chabelo había sido por años objeto de falsas noticias sobre su muerte y también solía ser comparado, por su longevidad, con otros famosos a los que había sobrevivido.

The Associated Press confirmó con la representante de Chabelo, Jessica Nevilley los tuits sobre su deceso. Su relacionista pública señaló que el fallecimiento ocurrió la mañana del sábado. El equipo de representación de Chabelo confirmó que su funeral sería realizado de manera privada el sábado por la tarde en el sur de la Ciudad de México.

Estas son las sus reflexiones, recopiladas por varios medios y blogs, las cuales las dijo a lo largo de todas sus décadas de carrera:

“Si el conductor no es honesto y no cree en lo que dice, el público no creerá nada”.

“Fui líder de los actores diez años, pero me di cuenta que no sirvo para la política. Los políticos son capaces de humillarse con tal de mantener su posición. Por eso son tan malvados”

“El público es la diferencia, el que participa, y eso es lo que me ha mantenido, por lo que no me queda más que agradecer al público de México que me ha hecho el favor de permitirme hacer durante mi vida lo que me gusta para no tener que trabajar”.