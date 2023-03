Quiénes fueron las esposas poco conocidas de Xavier López "Chabelo"; tuvo tres hijos con una de ellas

La mañana de este 25 de marzo se confirmó la muerte del famoso comediante, actor y conductor originario de Chicago, Illinois y nacido el 17 de febrero de 1935, esto luego de que la periodista María Luisa Valdes Doria tuvo acceso al comunicado oficial emitido por la familia del líder del programa de televisión “En familia con Chabelo”; las causas de su muerte indican que fue por complicaciones abdominales que terminaron con su vida a las 8:00 de la mañana.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre los servicios funerarios, sin embargo, diversas personalidades dentro del gremio artístico, que siguieron su trabajo o participaron en los mismos programas ya se pronunciaron al respecto; pero también muchos usuarios han recordado momentos cruciales en la carrera del actor.

Sobre la vida privada de Chabelo

El famoso actor pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en Guanajuato, México, pero se sabe que realizó su servicio militar en su país natal donde estuvo a punto de ser enviado a la Guerra de Corea, afortunadamente el conflicto concluyó antes de que emprendiera el viaje.

Tras haber concluido su servicio militar, Xavier López estudió en México la carrera de Medicina, la cual ejerció durante cuatro años, no obstante, fue durante esa etapa cuando comenzó a mostrar interés por la industria de la televisión y se sabe que el productor Luis de Llano Palmer fue el primero en ofrecerle un trabajo el “Televicentro”, sin embargo, no fue de actor o conductor sino como asistente de producción.

Las esposas de Chabelo

López estuvo casado con la actriz, bailarina y cantante Angelita Castany con quien no tuvo hijos; la conoció cuando llegó a México para buscar oportunidades y de quien se enamoró. Se casaron y estuvieron casi tres años juntos, pero la relación no tuvo éxito. En una entrevista para El Universal en 2002, la bella artista explicó que su matrimonio "Terminó en poco tiempo no por estar jóvenes, quizá porque no hubo ni existió suficiente amor".

Posteriormente se dio una segunda oportunidad en el amor y se casó con Teresita Miranda con quien tuvo tres hijos: Óscar, Xavier y Juan Gabriel. Contrajeron matrimonio en el año 1969, logrando consolidar uno de los matrimonios más estables del medio del espectáculo, pues la pareja se mantuvo unida por más de 50 años, hasta la muerte de "Chabelo" este 25 de marzo de 2023.

Xavier López "Chabelo" con su esposa Teresita Miranda. FOTO: especial

