"Chabelo" no nació en México: ¿cuál era su verdadera nacionalidad?

Este sábado miles de personas despertaron con con una muy triste noticia, el fallecimiento de Xavier López "Chabelo", el icónico actor, comediante y presentador, quien se ganó el corazón los espectadores con su peculiar forma de vestirse y de hablar, como un niño muy simpático y todos querían ser sus amigos. Tras su partida, se desató la nostalgia debido a que su programa "En Familia con Chabelo" fue visto por varias generaciones.

La verdadera nacionalidad de "Chabelo"

El "el amigo de todos los niños" tuvo una vida llena de trabajo y grandes experiencia, así como de datos poco conocidos sobre su trayectoria y vida personal. Xavier López "Chabelo" nació el 17 de febrero de 1935, contrario a lo que se creía en redes sociales, el actor no tenía una edad sumamente avanzada, pues murió a los 88 años de edad, comparado con el primer actor Ignacio López Tarso, quien falleció a causa de una neumonía el pasado 11 de marzo a los 98 años de edad.

Xavier López murió este sábado. | FOTO: Especial

Un dato poco conocido sobre "Chabelo" es que no nació en México, sino en Estados Unidos, específicamente en Chicago, Illinois, sin embargo, sus padres, José Luis López Barba y Eulalia Rodríguez eran originarios de León, Guanajuato y decidieron mudarse a la unión americana antes de que naciera Xavier López.

Sin embargo, cuando cumplió un año, regresaron a León, Guanajuato, en donde le enseñarían a trabajar en el campo. Pero otro aspecto poco conocido de su vida es la etapa en la que regresó a su natal Estados Unidos cuando cumplió 18 años de edad, pues realizaría su servicio militar, ya que fue reclutado por el Ejército estadounidense para colaborar durante tres meses en una base militar ubicada en San Diego, California, posteriormente sería enviado a la guerra de Corea.

Chabelo será recordado por su icónico programa. | FOTO: Especial

No obstante, esto no se llevó a cabo, ya que el conflicto concluyó durante su estancia en esos día, así que decidió regresar a México y junto a su familia decidió mudarse a la capital del país para estudiar la carrera de Medicina en la prestigiosa en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tras egresar, ejerció en un sanatorio particular durante cuatro años, antes de dedicarse al entretenimiento.

De la Medicina a la televisión

La curiosidad de Xavier López sobre el mundo de la televisión era tal, que en ocasiones visitaba las instalaciones del entonces Televicentro, esto lo hacía en su época de estudiante. En dicho lugar, que posteriormente se convirtió en Televisa, conoció al productor Luis de Llano Palmer, quien le ofreció trabajar como asistente de producción, emocionado, decidió aceptar el empleo y puso fin a su carrera de Medicina.

Chabelo estudió medicina y más tarde, estudió arte dramático. | FOTO: Especial

Posteriormente se desempeñó como camarógrafo y floor manager, de ahí buscó iniciarse en la actuación y decidió estudiar durante cuatro años arte dramático durante cuatro años. Posteriormente tuvo algunas apariciones en la emisiones de televisión denominadas como teleteatros, su función era ser sustituto de los actores que llegaban tarde o faltaban. Más tarde conoció a Ramiro Gamboa, "el Tío Gamboín", quien le dio la oportunidad de contar un chiste de un libro, de un niño llamado "Chabelo", ahí nació el famoso apodo, a partir de ese momento, los éxitos llegaron gracias a su tenacidad y talento que lo llevaron a ser querido y ahora, recordado, como el conductor de uno de los programas más visto en México: "En familia con Chabelo".

SIGUE LEYENDO:

¿De qué murió Chabelo, Xavier López "el amigo de todos los niños"?

Entre lágrimas, así fue la emotiva despedida de Jorge Alberto "el señor Aguilera" tras la muerte de Chabelo