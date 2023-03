Muere Ignacio López Tarso a los 98 años

Murió el primer actor Ignacio López Tarso después de pasar unos días en el hospital, así lo confirmaron medios nacionales en sus respectivas cuentas de Twitter. El histrión del Cine de Oro tenía 98 años de edad y había ingresado a principios del mes a un centro para tratar una neumonía que se le complicó, lamentablemente los médicos no pudieron salvarle la vida y este sábado por la tarde se reportó su fallecimiento.

La tarde de este 11 de marzo, Juan Ignacio Aranda, su hijo, informó a la prensa que el protagonista de "Macario" no había mejorado y que por el contrario la neumonía que tenía era grave, pues estaba semi inconsciente, no hablaba y no comía. No obstante, al pasar las horas, su condición se complicó aún más y al meterse el sol, se confirmó que el primer actor falleció tras estar hospitalizado por unos días.

Ignacio López Tarso fue hospitalizado el pasado 3 de marzo debido a una oclusión intestinal. Aunque en los primeros días se mostraba muy animado, pues veía televisión, escuchaba música, bromeaba con su hijo y manifestaba sus deseos de salir pronto del nosocomio, sin embargo, en los días siguientes el primer actor empezó a empeorar. A partir de esta semana, los reportes eran distintos, ya que había días en los que mejoraba y otros en los que se decía que estaba delicado.

Juan Ignacio indicó la mañana de este sábado que continuaba insuficiencia renal, cardiaca y pulmonar, por lo que estaba delicado, no obstante, estaba en terapia intermedia. A pesar de los esfuerzos del propio actor por salir adelante, lamentablemente perdió la vida, y a pesar de que sus familiares no han confirmado las causas de la muerte del primer actor, se cree que tiene que ver con las complicaciones de salud que tuvo.

Tras darse a conocer la noticia actores, críticos, especialistas y todas aquellas personas que reconocieron su trabajo en el teatro, cine y televisión, mandaron sus condolencias a los familiares en esta difícil situación. En tanto, en redes sociales, los fanáticos están recordaron su larga trayectoria y sus proyectos más memorables, como "Macario", que fue la película que lo lanzó al estrellato y que consiguió una nominación al Oscar.

¿Quién era Ignacio López Tarso?

Ignacio López López, nombre real del actor, nació el 15 de enero de 1925 en la Ciudad de México. El artista comenzó su trayectoria en el teatro y después dio un salto al cine con el largometraje "La desconocida", de 1954, aunque esta producción no fue de su agrado continúo trabajando en el séptimo arte en cintas como "Macario", "El hombre de papel", "El gallo de oro", "Días de otoño", "Cri Cri el grillito cantor" y "Pedro Páramo", por mencionar algunas de las más de 100 producciones en las que participó.

En los últimos años, Ignacio López Tarso aseguró que los productores de televisión no le daban trabajo a pesar de que él quería seguir en el medio, así que comenzó a hacer obras de teatro e incursionó en las obras por medio de zoom, adaptándose a la nueva forma de consumo. Asimismo, el actor del cine de Oro manifestó que quería llegar a vivir 100 años. "Estoy muy sano, afortunadamente. Yo no quiero saber nada de la muerte, me faltan muchos años, según yo. Me falta vivir. Todos los días que amanece agradezco muchísimo estar vivo", declaró en 2022

