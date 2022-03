Esta fue la primera película del Cine de Oro en México que fue nominada a los Premios Oscar

A lo largo de la historia del cine mexicano han existido una gran cantidad de películas nominadas a los Premios Oscar, sin embargo, muy pocos recuerdan cuál fue la primera cinta hecha totalmente en el país que fue nominada a estos prestigiosos premios, por lo que en esta ocasión te diremos cuál fue la producción que puso dentro del panorama cinematográfico mundial a México.

Cabe mencionar que uno de los grandes temas de conversación alrededor de esta película es si todavía fue considerada como parte de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano pues fue producida en 1960, sin embargo, una gran cantidad de especialistas en la materia señalan que cuenta con todos los elementos técnicos necesarios para pertenecer a dicho periodo, incluso, la señalan como la última gran producción de esta época.

Esta famosa película que puso a México dentro del panorama mundial del cine fue “Macario”, la cual estuvo dirigida por Roberto Gavaldón y protagonizada por Ignacio López Tarso y Enrique Lucero.

Macario sigue siendo transmitida de forma regular en la televisión mexicana. Foto: Especial

En cuanto a la trama, “Macario” cuenta la historia de un humilde campesino que ansía con todas sus fuerzas comerse un guajolote completo para saciar su hambre y para ello se interna en el bosque para cumplir este capricho que su esposa le dio la posibilidad de cumplir, sin embargo, no logra hacerlo pues termina compartiendo su festín con la personificación de la muerte y esta, en señal de agradecimiento, le da una agua milagrosa que tiene el poder de curar a las personas enfermas, no obstante, esta situación termina siendo su maleficio debido a que es enjuiciado por la Santa Inquisición por realizar prácticas antinaturales por lo que toda su vida se convierte en una auténtica pesadilla, no obstante, el fin es sumamente complejo pues aparentemente todo fue un sueño o un preámbulo a la muerte pues el protagonista de la historia es encontrado muerto junto al guajolote que presuntamente compartió con la muerte.

En cuanto a elementos técnicos, “Macario” fue una súper producción encabezada por el director Roberto Gavaldón, quien en ese entonces ya contaba con una gran experiencia en el Cine de Oro, además, dicha producción tuvo un gran despliegue para vestuario y escenografía, por si fuera poco, contó con una lluvia de estrellas como parte de su elenco.

“Macario” fue nominada en la trigésimo tercera edición de los Premios Oscar en la categoría de “Mejor película de habla no inglesa” junto al “Manantial de la doncella (Francia (ganadora)), “La Verité” (Francia), Kapó (Italia) y “El Noveno Círculo (Yugoslavia).

Pese a que no “Macario” no ganó dicho galardón fue la primera cinta mexicana en destacar en estos premios y muchos consideran su “derrota” como el fin de la llamada Época del Cine de Oro, no obstante, muchos otros la tomaron como referente e inspiración pues en los dos siguientes años también hubo presencia mexicana en los Premios Oscar con “Animas Trujano” y “Tlayucan”.

