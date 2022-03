Bella actriz del Cine de Oro dejó a Jorge Negrete para que se casara con María Félix

María Félix y Jorge Negrete no sólo son parte de la historia del Cine de Oro por sus actuaciones en la pantalla grande, sino también por formar una de las parejas más emblemáticas de la industria, sin embargo, una bella actriz tuvo que dejar a 'El Charro Cantor' para que se casara con 'La Doña'.

La diva de la época de Oro del Cine Mexicano y el cantante de 'Ay Jalisco, no te rajes' se conocieron en 1942, durante la filmación de la película 'El Peñón de las ánimas', cinta que marcó el debut de Félix. Sin embargo, no se llevaron bien, pues el actor quería que su entonces pareja Gloria Marín protagonizara dicho largometraje, por lo que fue grosero con la también llamada 'María Bonita'.

10 años después, Jorge Negrete y María Félix se volvieron a encontrar y olvidaron todos los conflictos del pasado, para así convertirse en esposos. No obstante, previo a su relación con la protagonista de 'Enamorada' y 'Tizoc: Amor indio', el cantante tuvo un fugaz romance con la actriz Elsa Aguirre.

Elsa Aguirre: la diva más bella del Cine de Oro

Elsa Irma Aguirre Juárez, nombre completo de la actriz, nació el 25 de septiembre de 1930 en la ciudad de Chihuahua. A los 14 años ganó un concurso de belleza organizado por la casa productora CLASA Films Mundiales. El premio era participar en algunas de sus cintas, por lo que la diva debutó en 'El sexo fuerte' de 1945.

'Don Simón de Lira', 'Algo flota sobre el agua', 'Acapulco', 'Cuatro noches contigo', 'Cantando nace el amor', 'Cuidado con el amor' -en donde compartió créditos con Pedro Infante a quien rechazó-, son algunos de los largometrajes de su larga trayectoria en la pantalla grande.

De acuerdo a los rumores de la época, María Félix le tenía envidia a Elsa Aguirre, pues desde que la chihuahuense comenzó a ganar popularidad en la industria, fue comparada con 'La Doña', debido a que según muchos seguidores tenían rasgos físicos similares y una trayectoria muy parecida.

Elsa Aguirre y su noviazgo con Jorge Negrete

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para el programa 'El minuto que cambió mi destino', la diva del cine reveló que antes de que 'El Charro Cantor' se casara con María Félix, tuvo una relación sentimental con ella, sin embargo, esta llegó a su fin en poco tiempo.

Aguirre contó que en 1948, cuando grabó 'Lluvia Roja', comenzó a salir con Jorge Negrete. "Él con toda su delicadeza y toda esa forma y porte que tenía me dijo ‘me permites que yo sea tu novio’, hasta habló con mi mamá y nos llevaba al restaurante a comer", recordó la artista, quien dijo que también le llevó serenata.

No obstante, la relación duro poco tiempo, pues mientras el actor y cantante le mandaba libros para que los leyera, Elsa no lo hacía, ya que no tenía el gusto por esta actividad, así que decidió terminar con su noviazgo y al poco tiempo, según la actriz, Negrete se casó con María Félix en 1952.

"Luego siguió mandando libros y pues menos los leía y ‘ahora que voy a decirle, que no los leí’. Pero por qué si yo quería un novio, no un profesor. Para esto siguió mandando uno y otro y otro hasta que llegó un día que le dije a mi mamá: ‘Dile que yo ya no quiero hablar más con él'".

