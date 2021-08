La grosería que le hizo Jorge Negrete a María Félix

María Félix fue una de las actrices más queridas que se convirtió en un icono el cine de oro mexicano, pues demás de su indudable talento también poseía una belleza capaz de acaparar las miradas a donde ella llegaba, aunque su relación con Jorge Negrete fue una de las más sonadas todo comenzó entre ellos con una gran rivalidad.

La actriz es recordada, además de su talento y belleza, por su carácter que la ha llevado a ser reconocida y como una de las primeras feministas ya que fue gracias a ello que se abrió paso en una industria que, hasta ese momento, había sido predominada por hombres.

La grosería de Jorge Negrete a María Félix

Fue en la cinta “El peñón de las ánimas” en 1942 cuando María Félix debutó como actriz con un éxito arrollador, sin embargo, durante la filmación no la habría pasado nada bien debido a la forma en que fue tratada por Jorge Negrete, quien se habría pronunciado en descontento desde el primero momento: “¿Con quién se acostó para que le dieran el papel principal?”.

En ese momento Jorge Negrete tenía una relación con la actriz Gloria Marín, a quien habría recomendado para ocupar el papel protagónico en la película “El peñón de las ánimas”, pero el productor decidió asignarlo a María Félix ya que veía en ella un talento y futuro en el cine.

María Félix y Jorge Negrete. Foto: Facebook @fundacionmariafelix

Algo que le habría molestado al actor, quien más tarde le hizo una grosería a María Félix cuando ella, en un intento por limar asperezas, se acercó a él para que le firmara el libreto como lo hacían los otros actores con las debutantes, pero Jorge Negrete se negó y, además, lo aventó al piso.

Del drama en el cine a un amor en la vida real

Luego de diez años de la cinta en la que protagonizaron un gran romance, María Félix y Jorge Negrete se reencontraron y esta vez ambos quedaron completamente enamorados y tan sólo unos meses después se casaron en una impactante ceremonia a la que acudieron personajes como Diego Rivera y Frida Kahlo, “El Indio” Fernández y Octavio Paz.

Fue en ese momento que Jorge Negrete habría recuperado el libreto que se había negado a firmar para María Félix y escribió: ““Amor de mi alma, siento un rencor enorme hacia mí por no haber tenido la inteligencia ni el suficiente corazón para encontrarte entonces. Perdóname, si puedes, estos diez años de estupidez. Yo no me lo perdonaré jamás. Te adora, Jorge”.