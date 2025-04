"Esto tiene que parar". Esta es la frase que acompaña un video compartido por Justin Bieber en su cuenta de Instagram; la grabación causó gran preocupación entre sus fans, pues en ella se observa al cantante canadiense siendo rodeado por un grupo de paparazzis mientras intentaba abordar su vehículo tras salir de un establecimiento privado.

Visiblemente incómodo, Bieber documentó la situación con su propio teléfono y lo hizo público como forma de denunciar el acoso que se encuentra viviendo desde hace varios meses. A la par de esto, el cantante de 31 años confirmó que se encuentra pasando por un momento complicado, explicando que su salud mental se ha visto deteriorada pero no especificó las razones que lo llevaron a ello.

En medio de estas controversias, Hailey Bieber, esposa del cantante, ha mostrado su apoyo público, sin embargo, fuentes cercanas a la pareja revelaron para el medio "People" que Hailey ha establecido límites claros respecto al comportamiento de Justin, buscando tener un ambiente estable para criar a su hijo, Jack Blues.

No es de extrañarse que la presión mediática y el constante acoso por parte de los paparazzis hayan tenido un impacto en su salud mental, por lo que desde hace varios meses el cantante ha usado su cuenta de Instagram para compratir reflexiones sobre sus luchas internas, mencionando sentimientos de odio y la dificultad para expresarlos debido a enseñanzas de su infancia. Y todo culminó con este preocupante video que pone en evidencia el acoso de los paparazzis.

Estas confesiones generaron preocupación entre sus seguidores y resaltaron la necesidad de abordar la salud mental en el ámbito del entretenimiento. Lamentablemente este incidente no es aislado en la vida del artista, pues desde su ascenso, Bieber ha enfrentado una relación tumultuosa con los paparazzis.

Uno de estos eventos sucedió en 2012 cuando el cantante fue demandado por un fotógrafo que alegó haber sido agredido por el cantante en un estacionamiento de California; además, en 2013, Bieber presentó una queja por acoso contra un fotógrafo que lo persiguió por una autopista de Los Ángeles, poniendo en peligro la seguridad vial.

Fue así como en una de sus reflexiones más recientes, el artista no solo compartió un video en el que documenta el asedio constante de los paparazzi, sino que también dejó claro que no tiene intención de escapar del tormento, reafirmando su derecho a salir a la calle de forma segura.

Todos me dicen que me mudé de los Ángeles. ¿Creen que me van a intimidar para que me vaya de donde mi influencia es más necesaria? ¿Cómo podemos hacer un cambio y subimos de la oscuridad?. Yo también he quedado atrapado en la naturaleza tranza transaccional de Hollywood. Es vergonzoso pero dicho esto no quiero tener nada que ver con eso como un adulto con esposa e hijo. Solo quiero sumergirme la cultura aprendiendo de todos y cada uno y ser un defensor del amor y la igualdad, escribió el cantante.