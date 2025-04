Me tocó perder - Cazzu: LETRA y significado de la canción más triste de Latinaje, su nuevo disco

Cazzu dio a conocer su nuevo disco titulado "Latinaje". Tal y como lo indica su título, se trata de un puñado de canciones en las que la cantante argentina decidió refugiarse en las raíces de la música no solamente de su país, también de toda Latinoamérica, por lo que podemos escuchar desde salsa, tango, tumbadette con influencia del norteño mexicano, cumbia villera, folclore, baladas románticas, etcétera.

Concentrándonos en la tercer canción del álbum, estamos ante un folclore de rasgos argentinos y chilenos, al puro estilo de Mercedes Sosa o de Violeta Parra, pero con la particular voz de Cazzu, quien le agrega un toque mucho más pop y fresco al género sin perder el hilo de la percusión, las guitarras, los requintos entre otros instrumentos de cuerda o viento dentro de la orquestación.

No solamente es un tema hermoso por lo que representa la música, también por lo que dice. Es un tema de amor, sí, también de traición y desamor, pero no utiliza las frases comunes de cualquier otro tema, sino que cuenta la desventura de una mujer desde lo que podría pasar en caso de un abandono.

Aunque no se habla explícitamente de que hubo un rompimiento, el tema nos cuenta que una persona le pide a otra que no se separe nunca y que cumpla todas las promesas que ha hecho, en caso contrario, el sufrimiento sería demasiado no solamente para una persona, sino para los dos involucrados en ello.

Si me pierdo, no vas a encontrarme, amor

Agárrame fuerte, escapemos juntos

Jura que no vas a engañarme, amor

O vas a llorarme y voy a maldecirte

Porque mi corazón late si me quieres, si tú me quieres

Confiesa de una vez que por mí te mueres, por mí te mueres

Me estoy volviendo loca, deja la indecisión

Llevas entre tus manos mi corazón

Amor, me muero de frío

Si tus ojos lindos no me quieren ver

Adiós, te digo, y te olvido

Fuiste mi castigo, me tocó perder

Del dolor, voy a renacer, mi amor

Pero mi recuerdo morirá contigo

Pasarán tantas por tu cama

Tantas por tu infierno, vivirás vacío

Pero tu corazón late si es conmigo, solo conmigo

Tengo la sensación que soy tu castigo, soy tu castigo

Me estoy volviendo loca, pero en esta canción

Te cierro para siempre mi corazón

Amor, me muero de frío

Si tus ojos lindos no me quieren ver

Adiós, te digo, y te olvido

Fuiste mi castigo, me tocó perder

Hoy me tocó perder y ese es mi castigo

Lo digo y te olvido, me tocó perder

Hoy me tocó perder y ese es mi castigo

Lo digo y te olvido, me tocó perder