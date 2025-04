Que disparen, la nueva canción de Cazzu con la que le hace frente a las críticas: "lo que tengo lo gané"

La tarde del 24 de abril Cazzu, la reina indiscutible del trap argentino, volvió a encender la escena con el lanzamiento de su disco "Latinaje", material que se aleja por completo del trap duro y puro con el que la argentina comenzó su carrera sobre los escenarios, pues aquí podemos verla mucho más conectada con sus raíces, haciéndole honor a distintos géneros latinos mientras convierte su dolor en arte.

Es así como "Latinaje" está compuesto por 14 canciones que van desde las baladas, pasando por el reggaetón y abriendo paso al mariachi y hasta la banda. Además de esto, el disco parece ser un homenaje a los cambios personales que ha experimentado en los últimos meses e incluso hay un tema titulado simplemente "Inti" en donde la cantante deja muy claros sus sentimientos hacia su hija, reafirmando que ella se convirtió en una prioridad desde el primer momento.

Y es que Julieta Cazzuchelli no sólo usó este disco para transmutar sus sentimientos por Christian Nodal, sino que también lo convirtió en un arma para hacerle frente a las constantes críticas y especulaciones que comenzaron a circular a raíz de la ruptura con el cantante mexicano. Entre las composiciones más poderosas de "Latinaje" se encuentra "Que disparen", un tema que ya es el favorito de varias personas alrededor del mundo.

En una industria donde las voces femeninas han tenido que conquistar a gritos el espacio que merecen, Cazzu alza la suya como un arma cargada de verdad. Y es que en "Que disparen", Cazzu no solo se reafirma como una de las exponentes más sólidas del trap latino, sino que también se planta frente a los ataques mediáticos, sociales y personales que ha enfrentado en su carrera, especialmente en los últimos meses.

Desde sus inicios, Cazzu ha sabido que su lugar en la música no estaría garantizado, pues siendo mujer y trapera en un género hipermasculinizado, tuvo que ganarse cada paso que dio. Es así como "Que disparen" recoge el eco de esas batallas diarias: la desconfianza, la misoginia, el juicio constante, la infantilización, la necesidad de demostrar siempre el doble para recibir la mitad del reconocimiento.

Esta canción no busca reconciliarse con el mundo, todo lo contrario: lo enfrenta de frente, sin miedo a recibir más balas simbólicas. El tema resuena especialmente con aquellas mujeres que han sido cuestionadas por su ambición, por su éxito, por su manera de ocupar espacios sin suavizar sus bordes.

La letra es tan directa como poética ya que habla de ataques, de heridas, pero también de invulnerabilidad emocional. Cazzu declara que ha trabajado “limpio y consistente”, una línea poderosa en un contexto donde la credibilidad de las mujeres artistas suele ponerse en duda, atribuyendo sus logros a favores, escándalos o relaciones. Ella no deja espacio a malentendidos ya que todo lo que tiene, lo ganó.

