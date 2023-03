"Tristemente es verdad, se nos fue Chabelo": políticos, actores, empresarios y más, se despiden del comediante

El personaje más icónico de la cultura mexicana falleció la mañana del día hoy. Xavier López "Chabelo" nos dejó a los 88 años debido a fuertes complicaciones estomacales. La primera en dar la información fue la periodista María Luisa Valdés Doria, quien tuvo acceso a un comunicado oficial emitido por la familia. Se aclaró que el conductor sufrió de una perforación abdominal y desgraciadamente sus últimos momentos los pasó en el hospital. Asimismo, la cuenta de Twitter del actor compartió un escrito donde confirmaba el temor de todos los seguidores. "Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida", se leyó en el post.

Actores, empresarios e influencers que despidieron a Chabelo

Debido a la importancia del actor, comediante y presentador de televisión mexicoestadounidense, muchas figuras del espectáculo e incluso políticos y empresarios que crecieron con su programa televisivo están despidiendo a Xavier López "Chabelo" a través de sus redes sociales. Entre los primeros que agradecieron y conmemoraron la vida de este hombre, se encuentran: Emilio Azcárraga, Andrés Manuel López Obrador, José Ramón Fernández, Marcelo Ebrard C., Arturo Elias Ayub, Jorge Ortiz de Pinedo etc.

Por su parte, la voz en off del icónico programa "En familia con Chabelo" —que estuvo 48 años al aire en el Canal de las Estrellas por muchos domingos— también se subrayó el fallecimiento de su compañero.

Y es que la muerte de este hombre agarró desprevenidos a todos, puesto que nadie sabía de su enfermedad y mucho menos que había entrado de urgencia al hospital. La partida de este icónico personaje les deja un mal sabor de boca a todos los mexicanos, y a esta pena también se sumaron clubes deportivos como el equipo de fútbol América, de quién Chabelo se enamoró debido a que fue el primer grupo que Xavier López vio jugar luego que llegó a la Ciudad de México.

La cantante Fey también se sumó al hilo de despedidas, debemos recordar que la gran artista salió en varias ocasiones en su programa, pues Xavier López promocionaba su música durante su tiempo al aire en "En familia con Chabelo".

Otra de las grandes figuras de la televisión infantil que lo despidió con mucha tristeza fue Tatiana, quien aseguró que le estaba costando "mucho trabajo asimilarlo" pues compartieron un sin fin de experiencias juntos. Resaltó que "Chabelo" fue una de las primeras personas que creyó en su talento cuando inició su carrera dirigida a los niños, "y siempre tuvo sus brazos abiertos, me aconsejó y me acompañó en muchos proyectos. Me siento afortunada de realmente haberlo conocido como amigo, además del gran profesional que siempre fue.", escribió en su cuenta de Instagram.

