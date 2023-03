"Lo que no me enseñó mi mamá, lo aprendí con Chabelo": la emotiva despedida de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez, otro de los más grandes comediantes mexicanos que ha dejado la pantalla chica, y quien además, tuvo la oportunidad de aprender del mismísimo Xavier López, "Chabelo", pues durante algún tiempo trabajó en su programa "En Familia" como el responsable de mover la catafixia.

Por ello, durante una entrevista con Telediario, aseguró que se trata de una noticia que le duele de manera profunda, pues si hay alguien a quien reconoce como su gran apoyo, es precisamente a Xavier López, incluso al mismo tiempo que su madre, pues de ambos se quedó solamente lo mejor para la etapa profesional.

Trabajaron juntos en el programa más longevo de la historia, "En Familia". Crédito: Cuartoscuro

"Me levanté con la noticia y no sabes cómo me duele. Hace como un mes mi hijo José Eduardo estuvo con Chabelo porque trabaja con su hijo. No sabes como me parte el corazón, para mí Chabelo fue uno de mis más grandes maestros para esta carrera", fueron las primeras palabras que dijo el también comediante mexicano.

Le dejó grandes lecciones

Durante una pequeña conversación con la periodista María Valdez Doria, aseguró que su mayor lección fue el día que lo despidió del programa porque faltó a un ensayo debido a que tenía grabación en un gran proyecto en el que Eugenio era el principal, y era la primera oportunidad de Derbez dentro de la televisión nacional.

"Tengo muchas experiencias con Chabelo, y lo he dicho, no porque haya fallecido ahorita, pero para mí fue mi gran maestro, todo lo que no me enseñó mi mamá, lo aprendí con él. No te puedes imaginar lo que aprendí", continuó el ahora guionista, productor y director.

Eugenio Derbez fue uno de sus grandes alumnos. Crédito: Instagram /

ederbez

Por último, aseguró que la parte que le quedó más marcada, es que se trataba de un hombre amable y luce, pero que también era muy duro a nivel profesional, y fue una de las razones por las que llegó hasta donde llegó, y los zapatos que deja van a ser muy difíciles de llenar.

Muere Chabelo

El actor Xavier López "Chabelo" murió a los 88 años debido a complicaciones abdominales, dejando detrás un gran legado en la industria del entretenimiento en México, de la comedia y desde luego, de la pantalla chica, donde estuvo al aire por más de 48 años con su propia emisión.

"Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida , les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda" se lee en el tuit compartido en su cuenta oficial.

Entre las personalidades que este sábado lamentaron su fallecimiento, se encuentra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien recordó que su hijo mayor se levantaba todos los domingos desde temprano para ver el programa de Chabelo.

El presidente de México lamentó la muerte de Chabelo. Crédito: Especial

A través de Telediario se dio a conocer que el velorio del actor únicamente será para los familiares y amigos del actor, debido a que una de sus últimas voluntades es que no quería que se juntara muchísima gente para despedirlo. Hasta el momento, la información es que todo será a puerta cerrada

