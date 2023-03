Xavier López "Chabelo": ella es Teresita Miranda, la esposa del actor por más de 50 años

La muerte del actor Xavier López "Chabelo", a marcado este sábado 25 de marzo, pues con 88 años de edad el actor y conductor se va de este mundo rodeado del cariño de toda una generación, y por supuesto su familia, quien emitió un comunicado en su cuenta oficial de Twitter para informar sobre el fallecimiento del comediante, y también pedir que les den la oportunidad de pasar en paz su duelo, sin embargo, muchos se preguntan quién es su esposa, Teresita Miranda, con quien estuvo por más de 50 años.

Francisco Xavier López Rodríguez, nombre real del actor, nació el 17 de febrero de 1935 en Chicago, Illinois, Estados Unidos, hijo de padres originarios de León, Guanajuato. Ya que había iniciado una carrera en los medios, "Chabelo" conoció a la que fuera su esposa, una bailarina de origen cubano con quien llegó al altar a finales de los años 60, con ella tuvo tres hijos: Oscar, Xavier y Gabriel, quienes ahora han quedado como sus herederos.

"Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida , les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda", escribieron en la plataforma digital para dar a conocer el lamentable fallecimiento.

Quién es Teresita Miranda, esposa de "Chabelo"

Angelita Castany actriz, bailarina y cantante, fue la primera esposa de Xavier López, a quien conoció cuando llegó a México para buscar oportunidades y de quien se enamoró. Se casaron y estuvieron casi tres años juntos, pero la relación no tuvo éxito. En una entrevista para El Universal en 2002, la bella artista explicó que su matrimonio "Terminó en poco tiempo no por estar jóvenes, quizá porque no hubo ni existió suficiente amor".

Pero el amor volvería a tocar a la puerta del conductor y comediante, pues luego de su divorcio conoció a Teresa Miranda, conocida cariñosamente como Teresita, con quien se casó en el año 1969, logrando consolidar uno de los matrimonios más estables del medio del espectáculo, pues la pareja se mantuvo unida por más de 50 años, hasta la muerte de "Chabelo" este 25 de marzo de 2023.

Xavier López y Teresa Miranda se casaron en 1969. Foto: Especial

De la esposa del actor que brilló en programas como "La Carabina de Ambrosio" se sabe poco, pues no pertenece al medio del espectáculo, aunque se sabe que cuando conoció a Xavier López era bailarina. Teresita Miranda es de origen cubano y también tuvo algunas participaciones como actriz; en los últimos años se le conocía en los medios por ser la vocera de su esposo para tratar distintos temas, además de sus hijos Óscar, Xavier y Gabriel.

Fueron una de las parejas más consolidadas del medio. Foto: Especial

