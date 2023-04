VIDEO | Arturo Carmona le manda mensaje de apoyo a Gerard Piqué tras controversia con Shakira: "Aguanta vara"

Tras la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué se dio un boom en todo el mundo, pues además de que el hecho se convirtió en una verdadera novela, ella se dio a la tarea a inmortalizar su problema amoroso con el futbolista a través de cuatro melodías, de las que destacó "Music Sessions #53", donde acompañada por la música de DJ Bizarrap prácticamente lo acabó.

"A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú", reza una de las frases. Sin embargo, esto trae a la memoria un caso similar suscitado por allá del 2001, cuando la cantante de regional mexicano, Alicia Villarreal soltó "Te quedó grande la yegua" justo después de separarse de su ex esposo, Arturo Carmona.

Alicia Villareal y Shakira (Foto: captura de pantalla)

Aunque él ya aclaró que la melodía nunca fue en su contra, el tema ha salido tantas veces a la luz que él ya se acostumbró y siempre le da una buena cara a la prensa rosa para hablar al respecto. En este caso, le ofreció unas palabras a algunos medios de comunicación desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); bromó diciendo que si la "güera consentida" facturó con la canción, fue algo bueno porque de ahí comió su hija Melanie Aideé muchos años.

"La ponen porque saben que yo estoy ahí y voltean a ver mi reacción, siempre. Nunca dijo que era para mi, pero tampoco dijo que no. Yo soy mercadólogo, creo que fue un concepto de marketing muy poderoso y la verdad lo hizo muy bien. Un empujón también para que la gente me volteara a ver y ahora sí ¿quién es el jinete que le faltaba? Siempre me causó gracia", declaró el exfutbolista.

Arturo Carmona le envía un mensaje a Gerard Piqué

Tanto Shakira, como Gerard Piqué están en el ojo del huracán desde su ruptura y declaraciones; sin embargo, parece que la peor parte se la llevó el ex mililtante del Barcelona, a quien le han llovido muchas críticas en las redes sociales. En este caso, Arturo Carmona "le envió" un contundente mensaje para que no se sintiera mal y sepa sobrellevar las cosas.

"Aguanta vara, Piqué, tranquilo. Va a pasar, va a pasar, no te lo tomes todo personal. Tranquilo. Los únicos que saben cómo fueron las cosas fueron ellos dos, o tres, no lo sé", mencionó con suma alegría el también actor y presentador originario de Monterrey, Nuevo León.

