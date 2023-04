MaryFer Centeno asegura que a Gerard Piqué sí le afectan las críticas de los fans de Shakira

Tal parece que el último capítulo de la novela entre Shakira y Gerard Piqué tendrá varias páginas hasta que sus fans vean el fin. Aunque parecía que las cosas se habían calmado después de que la colombiana y su paisana Karol G lanzaron la melodía "TQG", las cosas siguen igual de frescas como al principio. En este caso, la famosa grafóloga MaryFer Centeno se dio a la tarea de analizar el rostro del exfutbolista a la pregunta expresa si le afectan las críticas de su expareja.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la experta de 33 años aseguró que el exmilitante del Barcelona "miente con todos sus dientes" al habla de la madre de sus hijos Milan y Sasha. "Con esta cara dice que no le importan las críticas, imagínate. ¿No parece que esté hablando de algo que le dé un poco de asco o una situación que le parece repugnante? Yo creo que sí", se le escucha decir.

"Mira como los labios, las arrugas en las cejas, los ojos hasta como entrecerrándolos, la tensión en las cejas. No me vengan, que no me digan, que no nos hacen tontos. Está sorprendido con la cantidad de críticas que ha recibido", agregó MaryFer Centeno tras analizar un video de Gerard Pique donde aparece frente a un micrófono.

Gerard Piqué hace evidente su molestia ante las críticas (Foto: captura de pantalla)

De igual manera, mencionó que el rostro del español está dividido (tiene un conflicto), pues una parte demuestra enojo y la otra sorpresa. De igual manera, señaló que sus palmas abiertas es un posible acto de liberación. Al final, señaló que el ex de Shakira se siente víctima del "asedio mediático". Con esto, la experta señalo que está ocultando sus verdaderos sentimientos, algo en lo que muchos han coincidido.

En recientes fechas, Gerard Piqué expresó que todo el "odio" que se desató en su contra se debe al fanatismo que existe de parte de personas que "no tienen vida". De igual manera habló de los latinoamericanos a través de un programa, lo que le valió ser tildado de xenófobo y racista. Shakira, por su parte no dudo en responderle a través de sus redes sociales con un contundente: "Orgullosa de ser latinoamericana".

