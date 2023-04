Maryfer Centeno analiza la reacción de Leonardo y Andrea García tras la muerte de su papá Andrés García

Este 4 de abril murió Andrés García, a los 81 años de edad, lo que ha provocado diferentes reacciones entre sus hijos sobre todo, Andrea y Leonardo, pues hay que recordar que el primer actor no se pudo reconciliar con ellos. Debido a la polémica que ha generado, Maryfer Centeno, grafóloga y experta en lenguaje no verbal, analizó las palabras y acciones de los vástagos del protagonista de "Pedro Navaja", quienes dieron sus primeras declaraciones ante las cámaras.

En el funeral del actor sólo su hijo Leonardo García se presentó a despedir a su padre, pues de acuerdo a la información que él mismo dio, viajó a Acapulco, Guerrero, para visitarlo y reconciliarse con él, sin embargo, "se adelantó". Mientras tanto Andrea, la única hija del histrión, tuvo compromisos laborales por los que no pudo asistir, pero dio algunas emotivas palabras para mostrar lo afectada que está por la pérdida de su progenitor, con el cual tuvo muchos conflictos en los últimos 10 años.

Maryfer Centeno analiza a Leonardo y Andrea García

La famosa grafóloga Maryfer Centeno subió un video en sus cuentas de redes sociales como Youtube y TikTok, en la que analizó las declaraciones declaraciones de los dos hijos de Andrés García. El primero fue Leonardo que habló con la prensa en el funeral de su papá; la experta vio algunos videos captados por diferentes medios y dijo que siente vergüenza, no obstante, también es indiferente, algo que no sorprende, pues recordó que los actores no eran tan cercano debido a sus peleas.

"Mirar hacia abajo es vergüenza, entonces hay momentos donde va a reflejar indiferencia y hay momentos en que va a reflejar vergüenza, cuando miramos hacia abajo no es indicador de mentira, es un mito y una creencia extendida", explicó la experta al analizar una entrevista que el actor, de 50 años, concedió a "De primera mano" y en la que le preguntan si le hubiera gustado que su relación con su padre fuera diferente.

"No se le nota muy triste evidentemente, pero hay que tomar en cuenta que no es una relación cercana, hubiera resultado atípico que llegara llorando y dando de gritos es parte de la personalidad de Leonardo", resaltó Maryfer Centeno, que también mostró algunas fotos de Andrés García y Leonardo, en las que señaló que si bien había un cariño entre ambos, se podía notar una ligera rivalidad, que incluso ponía incómodo al histrión, que murió a los 81 años.

Después se dispuso a analizar la reacción de Andrea García, la cual si se mostró mucho más afectada por la pérdida de su padre, a quien supuestamente buscó durante todos estos años, pero fue el propio protagonista de telenovelas la que la rechazó. La actriz dio una entrevista durante una alfombra roja, en la que rompió en llanto al hablar de cómo intentó contactar por última vez a Andrés hace algunos días, pero no le contestó.

"Es una cara de mucha, mucha tristeza, es una cara que sin duda alguna refleja cansancio, refleja dolor. Sin duda alguna Andrea García es una persona que mira con mucha tensión a la prensa, que está a la defensiva de forma muy, muy sutil, pero que está muy triste y que seguramente esta pérdida le ha dolido mucho", interpretó Centeno, que se ha vuelto viral por explicar las acciones y declaraciones de los famosos.

SIGUE LEYENDO:

Maryfer Centeno analiza rostro de Andrés García y explica por qué era el más guapo del Cine en México

Karely Ruiz: esta es la razón por la que la modelo de OnlyFans le debe su fama a Andrés García