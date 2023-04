Andrea García rompe en llanto por la muerte de su papá Andrés García: "Ya no está sufriendo"

Después de una larga lucha contra la cirrosis, el pasado martes 4 de abril se confirmó la muerte a los 81 años de edad del primer actor y galán de televisión, Andrés García, considerado en la industria de la farándula como la "leyenda" viviente del cine mexicano.

Ante esta situación, Andrea García, hija del reconocido actor, concedió una entrevista en la que habló sobre la muerte de su padre, pero desafortunadamente rompió en llanto al recordarlo a pesar de que llevaban bastante tiempo distanciados por distintas razones.

Andrea García rompe en llanto al hablar de su papá

Fue durante un evento de la farándula en donde el programa "Al rojo vivo" entrevistó a Andrea García sobre el reciente fallecimiento de su papá, Andrés García, protagonista de "Pedro Navaja", "El privilegio de amar" y "El pantera".

Al borde de las lágrimas, la estrella de televisión agradeció a toda la prensa y al público que apoyó a su papá hasta su último día con vida. Reconoció que el primer actor tenía un carácter demasiado fuerte que lo acompañó durante toda su vida.

"Gracias al público, a la prensa, a todos los que apoyaron la carrera de mi papá", dijo.

Por otra parte, la protagonista de "Mujeres engañadas", "Mujer de madera" y "Al diablo con los guapos" dijo que no pudo comunicarse con su papá en los últimos días, pero la última vez que platicaron tuvieron una gran conexión. Confesó que ya no está sufriendo ya que sus enfermedades fueron demasiadas.

"Desafortunadamente los últimos días llamé y llamé y no hubo manera. La última vez sí hubo una conexión de alma a alma, sí pude despedirme. Ya no está sufriendo", sentenció.

Finalmente, la hija de Andrés García dijo que hasta el momento no se ha podido comunicar con sus hermanos, Leonardo y Andrés, pero espera estar presente en el último adiós del galán del Cine de Ficheras: "No he podido hablar con mis hermanos".

Andrés García desconoce a Andrea García

Durante sus últimos días con vida, Andrés García concedió una entrevista en la que desconoció a Andrea García como su hija, asegurando que estaba relacionada con un sin fin de controversias. Días después la actriz dijo que arreglaron todos sus problemas.

