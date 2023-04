VIDEO | El momento exacto en el que Leonardo García se despide de su padre frente a su féretro

La tarde de este miércoles 5 de abril se realizó el velorio del actor Andrés García en su casa de Acapulco, Guerrero, hasta donde llegó su hijo Leonardo luego de un fuerte pleito mediático por el que se distanciaron. El actor fue captado en el momento en que se para junto al féretro de su padre para dar el último adiós, pues no pudo llegar a una reconciliación como habría sido parte de la última voluntad del histrión.

El protagonista de “Pedro Navaja” falleció el pasado 4 de abril a los 81 años debido a complicaciones de salud derivadas de la cirrosis hepática que padecía producto de años de excesos, como él mismo lo admitió en diversas entrevistas. Durante los últimos meses su estado desató una intensa discusión entre sus hijos y su ahora viuda, Margarita Portillo, quien fue señalada por éstos de ser la responsable del distanciamiento con su padre.

Hace tan sólo unos días el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante dio a conocer que Andrés García habría externado su deseo de reconciliarse con sus hijos, pero no así con su hija Andrea con quien hace más de 10 años no tenía contacto. Fue el también actor, Leonardo García, el que llegó a Acapulco poco antes de la muerte de su padre para poder reunirse una última vez con él, pero no fue posible.

"Él ya se quería ir"

Leonardo García relató en un encuentro con los medios retomado por "De primera mano" que supo de la muerte de su padre cuando llegó a Acapulco para reconciliarse con él, pero antes le habría enviado un mensaje para que se lo hicieran llegar porque Andrés García ya no podía hablar y no pudieron tener una última conversación.

"Obviamente ya la veíamos venir desde hace algunos años. Yo creo que fue lo mejor porque el último año él ya estaba sufriendo mucho, ya la estaba pasando mal y me llegaba a decir que ya se quería ir", dijo el actor sobre la muerte de su padre y añadió que aún cuando no pudieron despedirse existía un profundo cariño entre ellos.

"El amor siempre existió, él era de carácter fuerte y yo también, pero el amor siempre estuvo, está y seguirá (...) De alguna forma estamos conectados y él sabe qué, se fue en paz y yo también estoy en paz. Él lo sabe muy bien, nos quisimos mucho y me da gusto que ya haya descansado porque de verdad él ya estaba sufriendo demasiado. Me decía meses atrás: ‘Yo ya me quiero ir’", dijo ante los medios retomado por "De primera mano".

Leonardo García junto a su padre, el actor Andrés García. Foto: IG @leonardogarciaof

