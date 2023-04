Andrés García murió sin poder reconciliarse con sus hijos Leonardo, Andrea y Andrés Jr, esta es la triste historia

Andrés García, una inminencia del cine mexicano dejó de existir este 4 de abril, según información emitida el famoso murió a los 81 años en su residencia en Acapulco, Guerrero victima de varias afectaciones de salud derivadas de la cirrosis con la que lidiaba desde algunos años y que fue apagando su energía y ahora su vida.

El polémico actor tuvo cuatro hijos, estos son: Andrés Jr y Leonardo del matrimonio que sostuvo con Sandra Vale y la tercera fue Andrea, ella del amor que se juró junto a Fernanda Ampudia, todos se dedicaron a la farándula, se consolidaron como actores conocidos, pero además de la profesión tienen en común que ninguno estableció una buena relación con su papá, aunque cabe destacar que hace algunos años declaró que tiene una cuata hija de nombre Michelle, de la que no sabía su existencia.

Muchos fueron los pleitos de la familia que fracturó la paz y aunque en su lecho de muerte el actor aceptó hablar con sus hijos, después de decir que no los quería volver a ver nunca, esto no pasó, pues ya no quedó más tiempo y murió sin ver nuevamente a sus familiares.

Andrés García Jr no estuvo de acuerdo cuando el galán de cine aseguró que su ex Sandra Vale les daba drogas a sus hijos cuando eran pequeños, esta acusación hizo enojar al hijo mayor del histrión, en ese momento el primogénito añadió que no quería ser parte del “circo” que se estaba armando y que la verdad era mucho más oscura de lo que parecía.

Andres García Jr, fue su primer hijo. andres_garcia_jr_official_

Se conoce que Leonardo no estaba de acuerdo con la relación de su padre con Margarita Portillo y estaba seguro de que ella estaba con él por interés a lo que Andrés no dudó en responder y dar su punto de vista sobre la opinión de su hijo, que aseguró que la pareja del famoso sólo le quería quitar el dinero.

“Leonardo es un pend*** que no tiene por qué meterse en mis negocios ni hablar, ni argumentar para hacerse publicidad, que aprenda a hablar mejor”, dijo Andrés García e hizo aún más grande el problema que había entre ellos.

Tuvieron algunas diferencias.Especial

No tenía ninguna relación con su padre. Especial

En breve más información

Seguir leyendo

Andrés García muere a los 81 años en su casa de Acapulco