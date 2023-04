Andrés García: ¿de qué murió el legendario galán de cine y televisión?

La tarde de este martes 4 de abril se dio a conocer la muerte del actor Andrés García a la edad de 81 años después de permanecer varios meses convaleciente. La noticia la dieron a conocer sus familiares sin precisar las causas exactas de su deceso; sin embargo, se rumora que fue a causa de una cirrosis condición que ya padecía.

A través de sus redes sociales, el "macho biónico" siempre mantuvo a sus fans al tanto de su estado de salud. Tan solo en la última publicación de su cuenta de Instagram, se le puede ver atendido por un médico a quien le agradeció por sus atenciones y profesionalismo. "Por estar al pendiente de mi salud, algo que yo y mi esposa, Margarita Portillo, estaremos agradecidos eternamente", escribió.

Andrés García siendo atendido por su médico (Foto: IG @andresgarciatvoficial)

¿Cuál era el estado de salud de Andrés García?

Margarita Portillo, última esposa de Andrés García, realizó un par de videos para el canal de YouTube del actor para reportar su verdadero estado de salud ante las especulaciones que se originaron en diversos medios de comunicación. Expuso que el médico lo vio bien, a pesar de la enfermedad "incurable y progresiva" que lo aquejó.

"Está muy consciente. Su mente está muy bien, muy consciente de su situación lo cual pues sí le genera ansiedad, pero está estable. Me dijo el doctor que es una situación así, su enfermedad, es progresiva. Es un proceso. Andrés está con todos los cuidados, con todas las comodidades posibles. Tiene una calidad de vida, lo mejor que pudiera estar aquí cuidado y querido en casa. no ha perdido el apetito, aunque come muy poquito, cosa que me preocupa...", explicó su pareja.

De igual manera mencionó que su físico era delgado y no podía caminar por sí solo. No obstante, su permanencia en la cama estaba muy bien adaptada para que estuviera lo más cómodo posible y que cuando pedía salir al patio, siempre lo trasladaban en una silla de ruedas. Por otro lado, recordó que el médico le mencionó que Andrés García iba a llegar "hasta que Dios quiera, que su cuerpecito aguante y que Dios quiera tenerlo aquí con nosotros".

En un segundo video complementario, Margarita Portillo reveló que le hicieron análisis de sangre a Andrés García para conocer su funcionamiento hepático "y para ver cómo estaba de su hemoglobina". Por desgracia el médico le dijo que el hígado del actor "se estaba defendiendo como gato boca arriba, que no eran los mejores resultados, pero tampoco los peores".

A partir del diagnóstico la esposa del ex galán de cine y tv afirmó que comenzó a movilizarse con las personas que siempre le han ayudado para conseguir la sangre que necesitaba. Con una sonrisa recordó que mantenía en ocasiones le mal humor respecto a que no le fueran a dar un medicamento sin su previa autorización. "A veces está más mal, a veces está mejor, a veces está tranquilo", dijo sin saber que se iría 3 días después.

