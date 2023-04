Andrés García: las películas más sensuales del ícono del cine mexicano

El mundo del espectáculo se vistió de luto la tarde de este martes 4 de abril con la muerte de Andrés García a los 81 años, el actor gozó de una extensa trayectoria con proyectos en cine, televisión y teatro donde con su atractivo físico logró conquistar al fanáticas y hermosas celebridades con las que protagonizó sensuales escenas ante las cámaras.

Desde hace varios meses, la salud del actor generó gran preocupación entre sus seguidores y otros famosos que no dudaron en externarle su cariño y total apoyo, pues se deterioró de manera considerable tras ser diagnosticado con cirrosis resultado de décadas de excesos que él mismo admitió en más de una entrevista, como para el programa "Ventaneando".

Andrés García era uno de los grandes galanes del cine mexicano. Foto: IG @andresgarciatvoficial

“Me dieron aprobar y me gustó, esto no es para que lo hagan los demás porque a la larga echa a perder el hígado la cocaína, ya hace un rato que la dejé (…) La disfruté muchos años, pero no es para que lo anden haciendo porque a la larga te da cirrosis, es lo primero que te friega ese tipo de estupefaciente”, dijo.

Películas de Andrés García

Originario de República Dominicana, el actor era considerado un símbolo sexual del cine mexicano y en algunas de las cintas que participó dejó ver su faceta más sensual con escenas subidas de tono, incluso, algunas famosas señalaron haber tenido intimidad con él mientras se filmaban las películas.

“La llamada del sexo” es una de la cintas más emblemáticas en las que participó Andrés García y relata la historia de Carlos, quien estaba a la cabeza de una agencia de publicidad y sostiene un romance fuera del matrimonio con una joven llamada Mónica. A esta se suma “Chanoc”, que s un largometraje de comedia en el que su protagonista vive una serie de aventuras en uno de los lugares más paradisiacos de México.

“Las amantes del señor de la noche” se encuentra entre las cintas que marcaron la carrera de Andrés García, estrenada en 1986 el actor compartió créditos con estrellas como Isela Vega, Emilio Fernández, Elena Haro, Lilia Prado y Adela Noriega. Durante uno de sus programas en YouTube, admitió que al filmar una escena quedó cautivado por el encanto de su compañera y en medio de la grabación subió de tono, pero fue usada para la cinta.

Andrés García protagonizó escenas sensuales en cine. Foto: IG @andresgarciatvoficial

Si no mal recuerdo, en una película con un tema erótico, romántico y sensual, con una muchacha que andaba conmigo. La ponen para hacer esa película donde había unos agarrones terribles, era una vedette muy hermosa y nos dimos un agarrón tan recio, hace muchos años, que los técnicos de foro se salieron, agarraron la cámara y se salieron”, relató.

