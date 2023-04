Andrés García está delicado estado de salud, necesita transfusión de sangre

Andrés García volvió a encender las alarmas, pues nuevamente se encuentra delicado de salud, reportó su esposa Margarita Portillo, quien reveló que necesita transfusión de sangre. La actualización que dio la pareja del primer actor preocupa a sus seguidores, que han visto como en los últimos meses el protagonista de telenovelas y películas no se ha podido estabilizar, y por el contrario tiene más complicaciones.

Margarita Portillo tomó la cuenta de YouTube del protagonista de "Pedro Navajas" para grabar un video sobre el estado de salud del primer actor. Informó que hace un par de días le hicieron unos estudios y detectaron que tiene bajo nivel de hemoglobina y necesita una transfusión de sangre, la cual es muy difícil de conseguir, ya que es O Negativo. Además, sus otros padecimientos también se han complicado, según reportó su pareja, que lo ha cuidado desde hace varios años.

¿Cuál es el estado de salud de Andrés García?

“La situación de la hemoglobina sí es seria porque está muy bajo. Ya antes de anoche mismo empecé a contactar a las personas que siempre me han ayudado y desde anoche estamos en eso. Espero que se consiga muy pronto la sangre que necesita, que tampoco es fácil”, destacó Portillo, quien dijo que a pesar de que está débil, sigue consiente y a veces de "malas", pues hay que recordar que Andrés García tiene un carácter difícil.

En tanto, explicó que el actor, de 81 años, tampoco está muy bien de su hígado, ya que debido a su cirrosis hepática se ha ido deteriorando. "A veces está pensado, está haciendo planes y no le quiero quitar esa ilusión, y a veces está más malito, está delicado", confesó Margarita, quien a pesar de dar malas noticias para el público y los medios de comunicación, son mejores que las que había reportado el jueves por la tarde, pues hasta llegó a pedir que oraran por él.

Previamente, la esposa del protagonista de la telenovela "Mujeres engañadas" había comunicado que García ya no puede caminar, por lo que la mayoría del tiempo se encuentra acostado en su cama. "Está delgado, no puede caminar por sí solo, está en camita, tiene una cama especial con colchones especiales, cuando pide salir al patio se le traslada con ayuda de una silla de ruedas", destacó Portillo que también apuntó que la cirrosis hará que se deteriore aún más su estado de salud.

La salud de Andrés García sigue deteriorándose por la cirrosis hepática Foto: Captura de pantalla

Finalmente, apuntó que si bien está comiendo pequeñas cantidades, sigue teniendo apetito: “Tiene una calidad de vida lo mejor que pudiera estar. No ha perdido el apetito, aunque come muy poquito”; asimismo, destacó que Sergio Rodríguez, especialista gastro clínico endoscopista, está al pendiente del estado de salud del actor y es quien la está ayudando en este proceso: "El doctor me informó que lo veía bien esto desde la situación física que tiene, que es una enfermedad incurable, progresiva".

